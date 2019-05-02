跟男友在拉斯維加斯結婚　Sophie Turner：他是我快樂的原因！

現年23歲的Sophie Turner因在HBO神劇《權力遊戲》中飾演Sansa Starke而爆紅，亦會在即將上映的電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）中擔正，事業如日中天，愛情亦幸福美滿。據外國傳媒報道，Sophie Turner跟歌手男友Joe Jonas今日香港時間早上，出席完2019 Billboard Music Awards後，即興到拉斯維加斯結婚！

DJ Diplo在Instagram在限時動態上載直擊Sophie Turner跟Joe Jonas的婚禮，更在動態上Tag了一對新人。在片中見到穿上灰色西裝的Joe Jonas，正在小禮堂裡面等代新娘子，其後就見到Sophie Turner身穿白色婚紗步入禮堂。其實兩人於2016年開始拍拖，並於2017年宣布已經訂婚，並於2019年圓婚，沒想到今日是兩人的大喜日子。

早前有消息指兩人的婚禮將會在法國舉行，Sophie亦透露過伴娘將會由《權力遊戲》中飾演其妹妹Arya Stark的Maisie Williams擔任，不過暫時還未知道兩人會否再舉行多次婚禮儀式。另外，3月Sophie接受外國傳媒報道時，曾經公開表示對現狀感到很滿足的原因是愛上一個「愛我比他更愛自己」的人：「他（Joe Jonas）希望我尋找到屬於自己快樂，這應該就是令我尋找到真我，以及在演戲以外尋找到快樂的最大原因。」

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