【權力遊戲】防劇透技術媲美《職業特工隊》　Arya睇到嗌救命

無論看電影或煲劇，相信大家都接受不了被劇透。去年就發生了一宗罕有命案，兇手因為不滿友人不斷劇透書中內容而「火遮眼」失控行兇，應驗了「劇透者死」這句話。為了保密劇情，劇組方面都會想盡辦法來防止演員無意中劇透，而HBO神劇《權利遊戲》（Game of Thrones）的劇組就用了一個能夠媲美電影《職業特工隊》（Mission: Impossible）中，湯高魯斯讀取任務之後會限時自毀的高科技眼鏡技術，更成功地防止劇情流出。

Sansa與Arya兩姊妹已於上季重聚，並順利過渡至第8季。她們早前在倫敦舉行記者會，大談劇組如何防止藝人劇透。（網上圖片）

萬眾期待的HBO神劇《權利遊戲》（Game of Thrones）最終季即將於4月15香港時間首播，一眾演員早前現身倫敦出席記者會。

在劇中飾演兩姊妹 ── Arya和Sansa Stark的Maisie Williams與Sophie Turner接受外國傳媒訪問時，被問到今次的防劇透功夫做得這麼好，當初收到最終季的劇本時，是否來自某種自我毀滅的盒子？Sophie透露是收藏在一個自動銷毀的電子App：「全部（劇本）都會在24小時後自動消失，類似這樣。」

而在旁的Maisie就笑言看到第3集就再看不到其他集數的劇本，後來更要向Sophie求救：「在放聖誕假期間，我本來想做一些準備工作，怎料全部（劇本）都消失了！」

《權力遊戲》第8季其中一個劇情發展，是落在「龍母」Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）以及新歡Jon Snow（Kit Harington）的權、慾關係之上。（劇照）

一條辮都會劇透 演出前後皆謹慎

兩人續指早前在拍攝時上載了照片到社交平台，有可能造成輕微的劇透，但不會令有很大影響，不過當網上流出愈來愈多劇透消息時，Sophie和Maisie都感到異常地緊張。

Sophie憶起有次完成拍攝，正準備離開時，因為頭上紮了小辮子，化妝師及髮型師都要求她將辮子拆掉才能離開，原因是如果大家看到Sophie頭上的辮子就會流出各種的劇透。

Maisie指雖然如此無關重要的細節就已經令劇迷陷入瘋狂的狀態，但劇組上下都會體諒：「劇迷都很渴望看到最終季，他們等了太久！」

第一季，Ned Stark是主角，豈料King Joffery一聲令下，Ned Stark便很快遭處死了，令很多習慣看TVB劇集的觀眾譁然，原來有劇集主角是可以死的。（網上圖片）

Ned第一季遭斬頭 Sansa：這套劇不簡單

至於問到參與拍攝了8季，如何看劇集的轉變時，Sophie直言對《權力遊戲》有另一看法的出現就是第一季第9集，當父親Ned Stark（Sean Bean飾）遭King Joffrey（即Jack Gleeson飾演的Joffrey Baratheon）處死斬頭的時候：「我心想，這不會是一個普通的劇集。」

而Maisie就認為最終季將會是劇中所有女性將會變得獨立，劇情將會非常意想不到，卻又異常合理：「當你深入地閱讀整個故事，明白到貫穿全劇的5位女性（The five women on top）都值得爬到這麼高的位置。」更表示大家看完就會體會到《權力遊戲》這個劇集跟其他劇集的不同之處，是有多麼大的影響力。