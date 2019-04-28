【權力遊戲】盤點劇中5大經典血腥場面　其中一個睇完會發惡夢

HBO神劇《權力遊戲》由播出至今都大受歡迎，劇集根據George R. R. Martin的奇幻小說系列改編而成，角色複雜，描繪了人對權力的貪慾、內心的矛盾、野心、原始的慾望。這些都是人類最基本的情感，不過同時劇中湧現大量血腥暴力、性和驚嚇元素，因而惹來爭議。 而早前在明珠台播出的《六十分鐘時事雜誌》，主持Anderson Cooper訪問了Martin，談到第1季就將Ned Stark殺掉，他笑言有很多人都以為自己是嗜血狂徒，但自己就覺得死亡應有更深的意義，亦透露了劇中的恐怖血腥場面，一切都有原因。

《權力遊戲》的劇情去向一直都令人難以猜測，這就是劇迷喜歡追看的其中一個原因。（劇照）

《權力遊戲》背景設定於充滿戰爭與權鬥的時代，當然少不免有大量血腥暴力畫面，而恐怖指數絕不是普通人能夠接受得到。血腥場面貫穿整套劇集，斬頭、切手指已屬家常便飯，以下就盤點5個超血腥恐怖情節，膽小者慎入！

Ned Stark被當眾斬首

Ned Stark於第一季尾段Joffrey Baratheon誣蔑叛國罪，被判處死刑斬首示眾後，將他的頭顱插在長矛上。這一幕相信對《權力遊戲》的劇迷來說絕對不陌生，不過斬首在劇中只屬小兒科，尤其是觀眾實際上並沒有看到Ned被斬甩頭後，頸上噴出來的血，但對大家來說在第一季完結前，將一個重要角色殺掉，是一個非常可怕的折磨。

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Red Wedding

這場血腥婚禮發生於第三季尾段，因為「北境之王」Robb Stark沒有兌現承諾娶Lord Walder Frey的女兒，驅使Frey投靠Lannister家並設局合謀將Stark一家進行大屠殺。當時Robb的太太Talisa正懷孕中，卻被人從後偷襲，腹部中多刀身亡。Robb Stark身中多箭兼遭捅死，而母親Lady Catelyn被割喉時鮮血四濺，所有人無一倖免。最令觀眾震驚的，就是我們能清楚看得見每個角色的死亡過程，在觀看的同時，令觀眾深深感受到生命的脆弱。

Oberyn Martell遭The Mountain徒手捏爆頭

在第四季，Tyrion Lannister被指是毒死Joffrey的兇手，而他最後只能靠比武審判（Trial by combat）平反。冬恩親王Oberyan Martell因為跟Mountain有私人恩怨，便驅使他為Tyrion作戰，原本親王已勝券在握，但最後一不小心就被Mountain掃跌。然後他用兩隻手指插落親王的眼窩，再將親王的頭顱捏爆。這個異常地逼真的一幕令人難以置信，絕對超出了觀眾的預期，成為《權利遊戲》中最血腥的場景。

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將人類分屍 製作異鬼「死亡漩渦」

異鬼喜歡最喜歡將人類或馬分屍，並用殘肢砌成大型圖案來向人類傳達死亡訊息。早於第一季首集，就已經出現了跟這個北歐拉丁字母「∅」相似的圖案。在第三季，Mance Rayder在雪地發現由死馬殘肢組成的螺旋符號，而這個符號在最終季首集中亦再次出現。Tormund Giantsbane等人發現已變成屍鬼的Lord Ned Umber被8條人類腿部圍住排成螺旋符號，並釘在牆上。另外，有不少網民都推測因為這個螺旋符號跟Targaryen的族徽很相似，而夜王的真正身分很有可能是Targaryen家族的人。

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另外，在節目《六十分鐘時事雜誌》中，演員飾演Brienne的Gwendoline Christie表示《權力遊戲》參考了歷史上最殘酷的戰爭「玫瑰戰爭」。這場長達30年的戰爭發生於1455年，是英王愛德華三世的兩支後裔——蘭開斯特家族和約克家族，為了爭奪英格蘭王位的內戰。在戰爭結束前，三個國王包括亨利六世、愛德華五世及李察三世全部都死掉。這場戰爭亦因為權力的鬥爭而造成大量女性在戰亂中被姦殺、農民及士兵死傷無數，而劇集參考「玫瑰戰爭」的原因，就是希望觀眾除了睇劇之餘，明白到人類都是自私的，執權者為求奪權而不擇手段，警惕大家不要讓類似事件再發生。