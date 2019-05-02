Instagram取消Like數有影響？　江嘉敏：Post相唔係博有幾多Like

要知道一個藝人受歡迎與否，除了看其出席活動時的哄動程度之外，另一個更能了解受歡迎程度的辦法，就是取決於社交平台出Post後的Like數而定。Like數除了間接反映了藝人的網絡「價值」，其實亦都會影響廣告落廣告的取向。以TVB藝員江嘉敏為例，近來的一則，只是坐在一張電競椅，拿著手機玩遊戲的發文，就獲得了過萬Like數。

江嘉敏平均每張IG照都能獲得約萬個Like數。（IG圖片）

不過，日前就有消息指，Instagram官方有意屏蔽照片及影片的Like數，只有發布者可看到，不再對外公開顯示，該項措施亦已在加拿大率先試行。那麼，將來套用在香港時，又會否對香港藝人的收入或網上影響力造成問題呢？江嘉敏（Kaman）接受《香港01》訪問時說：「我又覺得唔會有好大影響嘅，因為玩Social Media，無論IG或者Facebook，都係影咗啲靚相想Show畀人睇，唔係話博有幾多Like嘅。Like doesn't mean anythings吖嘛！係咪？」

江嘉敏又說，唯一影響自己減少「玩IG」的情況只有兩種：「最近工作太忙同埋冇靚相Post。」

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問及，會否影響廣告收入？她回答說：「都唔會太影響，因為而家啲客個趨勢係，當你Post咗個廣告之後，廣告客戶係會睇個效用有幾大，而唔係睇有幾多Like。即係我有時Post咗衫、鞋或者做Gym，個客戶係睇我Post完之後係咪有Fans睇完會走去買。佢哋會睇呢啲成效多過睇有幾多Like。」不過，她亦表示自己還是喜愛Like數的。「越多Like梗係越開心啦，因為證明張相真係靚，又多人鍾意。佢而家都係人哋睇唔到（Like數），又唔係自己睇唔到。」