【多圖】江嘉敏Encore派軍糧 黑色水着Look曬玲瓏浮凸身材

江嘉敏 (Kaman)近年備受無綫力捧,劇集拍完一套又一套,忙於工作的她,趁最近有假期就去了學游水。Kaman雖然已經有男朋友,不過她卻沒有忘記一班粉絲同網民,日前就於IG發放軍糧,post了自己穿上純白色泳衣的靚相,大騷玲瓏浮凸的身材。這也是Kaman首次post於IG的水着相,即獲網民大讚她身材好。未知是否見大家反應熱烈,呢日Kaman就Encore,再post出水着look。今次換上黑色泳衣,又有另一番美態。她還感性地留言表示:「Be who you are and say what you feel,because those who mind don’t matter,and those who matter don’t mind.」展現了率真的個性。

Kaman又再派福利喇。(IG圖片)

Kaman接受《香港01》訪問時,就透露呢張咁靚的泳衣相攝於泰國,她之前去了當地旅遊,同行還有她的男朋友以及幾名友人。她說:「早前啱啱拍完新劇《殺手》,未開劇住,就趁嗰段時間去咗個短trip休息下,我已經3年冇放過假嘛。」看來這張相感該是男友視覺拍攝的,so sweet。至於可有P圖,Kaman表示:「都有執咗啲色嘅,因為唔係好夠光。」原來只是調色而已,無P過㗎。