【多圖】江嘉敏Encore派軍糧 黑色水着Look曬玲瓏浮凸身材

江嘉敏 （Kaman）近年備受無綫力捧，劇集拍完一套又一套，忙於工作的她，趁最近有假期就去了學游水。Kaman雖然已經有男朋友，不過她卻沒有忘記一班粉絲同網民，日前就於IG發放軍糧，post了自己穿上純白色泳衣的靚相，大騷玲瓏浮凸的身材。這也是Kaman首次post於IG的水着相，即獲網民大讚她身材好。未知是否見大家反應熱烈，呢日Kaman就Encore，再post出水着look。今次換上黑色泳衣，又有另一番美態。她還感性地留言表示：「Be who you are and say what you feel，because those who mind don’t matter，and those who matter don’t mind.」展現了率真的個性。

Kaman又再派福利喇。（IG圖片）

Kaman接受《香港01》訪問時，就透露呢張咁靚的泳衣相攝於泰國，她之前去了當地旅遊，同行還有她的男朋友以及幾名友人。她說：「早前啱啱拍完新劇《殺手》，未開劇住，就趁嗰段時間去咗個短trip休息下，我已經3年冇放過假嘛。」看來這張相感該是男友視覺拍攝的，so sweet。至於可有P圖，Kaman表示：「都有執咗啲色嘅，因為唔係好夠光。」原來只是調色而已，無P過㗎。