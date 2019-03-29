【福爾摩師奶】神似陳松伶《天涯歌女》造型　江嘉敏：一樣係鬢辮

江嘉敏表示今次的造型與陳松伶在第一套劇《天涯歌女》的造型有幾分相似。（陳順禎攝）

江嘉敏在《福爾摩師奶》一劇中飾演丁曉堯一角，雖然大家都著重於她與魏素嘉（陳瀅飾）以及「豆粉水」（余德丞飾）之間的感情線，但其實她與義母「祖迪費查」（丁曉堯為菲臘費查的私生女）之間母女情都十分感人。其實自拍攝《福爾摩師奶》以來，兩人也十分好感情，亦會以母女互稱。日前江嘉敏出席劇集的演員飯聚，她接受《香港01》訪問時也表示，無論對劇集、演員以至「阿媽」陳松伶姐姐都十分不捨。

又真係幾似...左圖：《天涯歌女》陳松伶，右圖：《福爾摩師奶》江嘉敏 （網上圖片／劇照）

江嘉敏說：「最開心嘅係，佢（陳松伶）一啲架子都冇，喺劇入面我認咗佢做阿媽，而現實入面我都係叫佢做阿媽。好多時，我有好多問題都會問：『松松姐姐，點算吖？』佢就會話：『阿囡，咁咁咁咁...』佢仲會好Detail Send好大段Message俾我，但係佢又會擔心太大段字睇唔明，佢又會即刻打畀我問我明唔明，跟住佢又會再改一次。佢真係當我係阿囡咁照顧。」

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