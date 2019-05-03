Instagram屏蔽照片讚好數字？　馮盈盈反行其道：放多啲福利圖

有消息指，Instagram有意隱藏所有照片和影像片段的公開讚好數字，即粉絲用戶將不再看得到自己Follow的「女神」的照片有多少Like。雖然，對一眾IG玩家們的影響可能微乎其微，但對「女神」或是K.O.L. 一眾要經常Post相呃Like的公眾人物來說，或多或少都會有影響。不過，2016年香港小姐，IG座擁近30萬追蹤者的馮盈盈接受《香港01》訪問時，卻表示對此改動毫不介意：「我反而會玩多啲。」

馮盈盈（FYY）表示，最近與好朋友一同去了泰國旅遊。至於男朋友「寶寶」呢？她說：「寶寶唔得閒吖。」（IG圖片）

馮盈盈（Crystal）說接受《香港01》訪問時說：「Post IG相都係想有啲嘢，或者生活上嘅嘢俾人見到，但係To Be Honest，對人都係市場上嘅一個Item，要跟返個Trend走。坦白講，Post相都會有限制，Post出嚟張相會有幾多Like呢，多唔多呢？可能有時啲嘢想Post出嚟分享，可能Post出嚟冇咁多Like，可能最後就會算唔Post，會卻步，但係如果冇咗呢個Like數，反而會更加自由自在。冇咗Like數，仲反而會Free咗，大家真係可以互動，純粹為咗溝通，而唔係為咗Like數，求學不是求分數吖嘛。」

馮盈盈（FYY）表示IG屏蔽照片讚好數之後，反而會Post比較多「福利圖」。（IG圖片）

Instagram取消Like數有影響？ 江嘉敏：Post相唔係博有幾多Like



廣告收入又會否受影響而減少？FYY回答說：「客戶搵我合作，其實都唔係因為我啲Like數多，而係因為我IG個Profile係符合產品個Selling Point，同埋你睇我IG Like數都唔係特別多，我都冇買Like嘅，所以呃Like對我嚟講都唔係好緊要。冇咗Like數，其實成個人都輕鬆晒。」她表示如IG政策實行，反而會Post更多數量以及更多種類照片，是否即是會有更多「福利圖」？她回答：「譬如大家會期待嘅泳衣、浸溫泉或溫浴嘅相，喺我哋眼中其實都好冇安全感，會覺得有啲位未夠完美，驚會俾人挑剔，Like數唔夠多又會俾人攞嚟比較。如果冇咗Like數限制，就可以好自己咁分享俾大家睇。」