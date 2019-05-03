【倚天屠龍記】周芷若趙敏各有支持者　祝緒丹陳鈺琪時裝大比拼！

新版《倚天屠龍記》劇集近日於無綫播放，經過兩星期有多、12集的等待，各位「主演」終於在第12集尾段逐一登場，例如曾舜晞（飾張無忌）、祝緒丹（飾周芷若）等。祝緒丹一出，即時引起大批香港網民討論，更指祝緒丹飾演的周芷若有一股「仙氣」，魅力並不亞於當年的周海媚，又稱之為「仙丹」。其實的祝緒丹的古裝美並不以《倚天》創先河，2017年她在內地劇集《三生三世十里桃花》中飾演玄女一角，觀眾已對她讚口不絕。

祝緒丹出生於黑龍江，現時27歲：

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身中琪毒

而另一《倚天》女主角趙敏（陳鈺琪飾）則於張無忌在光明頂抵擋六大派拯救明教之後（第23集）才正式以男裝打扮登場。雖然趙敏登場前兩個星期（刪：內地版本已經播完50集結局），但其支持度亦不遜「仙丹」，有些網友更誇張地自認身中「琪毒」。其實陳鈺琪自2016年在內地劇集《錦繡未央》中的嬌俏可愛公主拓跋迪（九公主）已大受歡迎，更憑此角勇奪《中國電視劇品質盛典》「年度新銳劇星」，近年還被內地傳媒封為「四大新晉古裝女神」之一，與鞠婧禕、彭小苒以及趙露思齊名。今次陳鈺琪飾演率性的趙敏，其實早已在內地引起討論。

陳鈺琪出身於四川，現時26歲：

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時裝大對決

根據憑《神鵰俠侶》（2006年）中飾演小龍女的劉亦菲作為例子，其古裝仙氣逼人，但其時裝打扮，卻不被廣泛認同，劉亦菲亦因此而被定型為專拍古裝的演員。鑒於前車，論古裝，祝緒丹與陳鈺琪實在難分高下，但論時裝打扮，到底是「仙丹」還是「琪毒」？其實祝緒丹在正式當演員之前，已經參加過多個選秀比賽，更曾在2011年參加「MISS米娜模特大賽」獲得冠軍，成為模特兒。而陳鈺琪的時裝形象則比較有個性，亦曾做過多份時裝雜誌的封面。

到底要「仙丹」定「琪毒」？而家就梅花間竹咁同大家逐張比較吓：