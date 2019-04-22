【倚天屠龍記】《射鵰》九名演員齊穿越　難怪觀眾都話熟口熟面

雖然內地最新拍攝的劇集《倚天屠龍記》受著「限古令」的影響，上星期三亦於內地播放大結局，但一眾金庸迷又豈能錯過呢？上星期《倚》劇就已開始在無綫啟播，還有適合香港大眾的粵語配音版本。不過有不少觀眾看了頭幾集後，已覺得演員們熟口熟面，而答案是，當中有9名演員均來自導演蔣家駿的前劇作《射鵰英雄傳》（2017）。

在《倚天屠龍記》飾演金毛獅王謝遜（圖右）的黑子，同是《射鵰英雄傳》中的西毒歐陽鋒（圖左）。（網上圖片）

《倚天》是《射鵰》的續作

其實金庸小說中的《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》以及《倚天屠龍記》是前、中、後三部曲，三部均是獨立作品，但卻有著深厚的因果關係，例如，《神鵰俠侶》的主角楊過之父，正是《射鵰英雄傳》的楊康；而《神鵰俠侶》的郭襄，即是《倚天屠龍記》中峨嵋派的創派師祖。而《射鵰英雄傳》故事的背景是南宋時期，約始於1199年，《倚天屠龍記》則是元代末年，即1336年左右，兩部作品的年代相差約140年。若然觀眾們沒有金庸小說的根基，或者會將《射鵰英雄傳》和《倚天屠龍記》視為互不相干的兩部劇集；但若略懂金庸知識，眼見兩年前的他如今改名換姓的再次在《倚》劇出現，就會懂得當中有趣之處。

黑子以外的另外8名「穿越」角色（周伯通一樣咁討喜！）：