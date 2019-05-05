【杜汶澤程美段】「拖糧」係行規？　TVB、ViuTV處理手法大不同

程美段（Kiwi）早前指杜汶澤拖糧，事後杜汶澤不甘Kiwi首先向傳媒披露事件，繼而在網上反擊，更呼籲同業用對方前要三思，引起網友熱烈討論，最後杜汶澤發現錯在己方因而「跪低」，先在網台社交網站專頁發表道歉聲明，更在直播節目中五度鞠躬致歉，而程美段亦大方原諒對方。

雖然事件已經告一段落，但卻引起人們對娛樂圈「行規」的關注，因為不少人在討論當中指出演員通常要等一段頗長的時間，才可以得到應有收入，但實情又是不是這樣？

杜汶澤日前五度向程美段鞠躬道歉。（Facebook）

讓我們看看全港最大電視台──無綫電視（TVB）的情況，相關討論都指藝人要待劇集播出即將播出時才能夠收到酬勞，但其實近這一年TVB已經更改以往慣例，劇集拍攝完畢後便會為藝人估算「Show錢」並計落下個月人工，到劇集播出時才補回估少的差額。港男冠軍出身的黎振燁（Jackson）接受《香港01》訪問時便指公司出糧時間非常準：「我2016年返嚟TVB到而家都係每個月準時出糧，包括『Show錢』。」

黎振燁的人工是直接入落他老婆的戶口。（Instagram）

那麼接其他工作，例如商演，情況又是怎麼樣？不少TVB藝人、經理人都坦言自己不太清楚，港姐冠軍出身的麥明詩（Louisa）受訪時說：「我都唔係好知幾時收到商演筆錢，但最終啲錢都會落到袋嘅。」而上位小花江嘉敏（Kaman）則說：「TVB咁大間公司都唔會走數嘅！」

基本上，商演完成後，主辦單位便會一炮過將藝人酬勞交給TVB，而TVB會計部便會扣除一些項目後，將分成入落藝人的銀行戶口，而整個過程都需要一段時間，可能比起計「Show錢」耐一些。

麥明詩不但拍過不少劇集，更有為《後生仔傾吓偈》擔任主持，相信「Show錢」都有唔少。（Instagram）

當然，TVB裏面不只經理人合約、基本合約的藝員，還有一些寂寂無名的臨時演員。有臨時演員判頭透露，TVB大約個半月至兩個月向他交一筆大數，讓判頭支付演員的人工：「有時三個月先出，唔得閒、心情唔靚、放假就慢啲，唔玩你、唔挑剔你就快啲。（臨時演員幾時有錢落袋？）即日出糧！都有長工係每半個月或者每個月出一次。不過，曾經有兩個判頭嘅做法係『出飛仔』，要集滿五張『飛仔』到第六張先畀返第一張『飛仔』嘅人工。」

至於ViuTV就快手好多，另一位臨時演員判頭說：「Crew就即日清，演員就月結，都係七日內，亦都有By Project咁計。不過通常我哋成日都有十幾廿萬現金喺身，有咩事都可以即Pay嘛，因為有啲散工做一兩日，我哋即刻畀佢。」