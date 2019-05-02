程美段接受杜汶澤鞠躬道歉　同時宣布不再合作：太侮辱我哋雙方

阿澤同Kiwi曾經關係友好，但如今已決裂。(fb圖片)

曾經為無綫節目《美女廚房》擔任美女學徒的程美段 （Kiwi）於今年1月為杜汶澤的網上煮食節目拍攝完後，竟延至4月24日才收到應得的$9000酬勞。她疑遭到拖糧而向記者呻，卻惹來杜汶澤（阿澤）的不滿，結果兩人於Facebook上隔空開火。阿澤明嘲暗寸Kiwi，更呼籲同業若聘用Kiwi要小心，而Kiwi則列出證據圖文並茂作出反駁。事件發展了數日，亦引起了網民的熱議。最後阿澤除了在他的網台fb專頁發表道歉聲明之外，昨晚他更於直播中舉行「杜狗親身道歉」環節，並親自向Kiwi五次鞠躬道歉，以表誠意。他網台fb專頁今早亦出了一個post將他昨晚講的內容以文字寫出來。

杜汶澤跪低兼「金盆洗X」 五度鞠躬向程美段正式道歉

兩人日前就拖糧事件隔空開火。(FB圖片)

阿澤於直播公開道歉時表示：「最近就X錯咗人啦。所以我今日鄭重向程美段小姐道歉。關於我話程美段小姐同記者講，話係『博見報』，我就呢一句說話係講對唔住。而我公司應承咗你一個禮拜就有錢畀你，結果係三個月之後先畀到你，我喺度同你講對唔住。我叫人哋小心你、儘量就唔好用你，係我唔啱，對唔住。我對你所有嘅指控，我都覺得我係錯嘅，對唔住。唔單只係程美段小姐，我對一生人入面所有我X過嘅人，無論我X啱你、X錯你，都同你哋講對唔住。」他每講一次對唔住都有鞠躬，總共鞠躬五次。

阿澤尋晚直播自己向Kiwi鞠躬道歉。(fb截圖)

而事後Kiwi亦有於她的fb回應阿澤，強調自己只是堅持自己認為是對的事，並引用阿澤執導的《空手道》一句宣傳語句︰「在艱彌厲，戰鬥到底」以證自己的堅定。同時亦接受了阿澤今次道歉，她說：「我份人唔喜歡打交，但我最堅持嘅事，就係堅持。如果我因為今次而要星途沒落，其實對大眾都未必係一個大損失，不過至少我自己沒放棄過我嘅堅持，僅只如此。呢個世界任何一個人都要食飯，同時，任何一個人都需要尊重。啱啱收到杜汶澤先生真誠嘅道歉，我程美段公開表示接受，同時欣賞你願意喺幾千人嘅直播中和解呢件事，非常欣賞。」

Kiwi出post回應阿澤道歉。(fb圖片)

她又講明自己今後不會再跟阿澤的網台合作，自言「此舉絕非割蓆（席）」，但已表明了立場，足見她的決心。她說：「好多網民估我哋呢單大龍鳳，最後我同杜生可能係世紀大和解，齊齊再上Late Show Super，呢個說法實在太侮辱我哋雙方，我相信彼此當初每一隻字都係真心真意，絕無造假。所以小妹為保我同杜生嘅聲譽，只好厚住面皮單方面咁宣佈唔會再同Late Show呢個平台合作，此舉絕非割蓆（席），只係唔想一個70萬人嘅平台俾我有所污衊，喺度程美段祝Late Show欣欣向榮，快啲勇闖百萬。」並表示成件事已正式完結，此Post是她就事件的最後一次回應。

Kiwi公開表明唔會再同阿澤個網台合作。(ig圖片)

以下就係今次拖糧事件嘅相關圖片，仲有Kiwi嘅靚相：