Angelababy早期寫真照流出　網友盛讚混血樣貌：顏值巔峰！

Angelababy眼大大，下巴尖尖，宛如真人版Barbie。（IG圖片）

近年積極在內地發展的Angelababy（楊穎），一直擁有超高人氣。不過五官精緻，外型甜美的Baby，頻頻被質疑整容，早前她參加內地綜藝節目《王牌對王牌》時，被網友瘋狂截圖，指她對眼變大了，懷疑她又「加工」。日前再有網友在微博Post了幾張Baby早期的寫真相，掀起網民熱烈討論，更大讚當時的她是顏值巔峰！

Angelababy早前上內地綜藝節目《王牌對王牌》時，因為一對大眼感覺不自然引起網友熱烈討論。（網上圖片）

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相中的Baby身穿黑色背心仔，下身僅着內褲，大晒纖腰，全身無一絲贅肉，身材Fit爆，不過網友關注的焦點還是她的樣貌！擁有四分之一德國血統的Baby五官立體，精緻美貌展現了她的混血美顏，不少網民看了這系列照片後紛紛留言：「以前是真好看，現在眼睛怎麼越來越大」、「早期還可以看出來混血，現在完全看不出來了」、「那時候真是顏值巔峰」、「當時的眼睛有靈氣」、「早期這麼美，現在整成什麼鬼樣子」。

有網友日前在微博Post了一輯Baby早期的寫真相，混血樣貌獲大讚。（微博圖片）

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但也有粉絲出面力撐Baby無論是以前還是現在都很靚，儘管關於她整容的傳聞滿天飛，但就有網友表示：「確實整過，但是不可否認本身底子好」，話題十足。而Baby也曾在2015年在北京到醫院接受鑑定，最後專家證實她未有整容。

如今的Baby依然擁有出眾美貌，但似乎就少了點混血的感覺。（IG圖片）

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