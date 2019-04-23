【王牌對王牌】Angelababy又變臉？　網友抱不平：只是角度問題！

由關曉彤、華晨宇、沈騰、賈玲擔任固定主持的內地綜藝節目《王牌對王牌》於上星期正式收官，最後一集與跑男兄弟隊楊穎（Angelababy）、李晨、黃旭熙、鄭愷進行「對決」。

Angelababy五官精緻，一對炯炯有神的大眼睛如同Barbie一般，在各地擁有超高人氣，不過演技同面容一直飽受爭議。在《王牌對王牌》播出之後，有不少網友發現Angelababy的臉部又有些變化，因此在網絡引起熱議。

內地綜藝節目《王牌對王牌》於上星期正式收官，Angelababy在節目中的樣貌引起網友熱烈討論。（微博圖片）

有網友貼出Angelababy舊照與節目中的樣貌作對比，寫道：「大概填了額頭，打了臥蠶，雙眼皮成大外雙了，玻尿酸填了下巴，還有可能開了眼角，假面太重了，沒有以前自然了。」不少網友都留言質疑「山根經常忽高忽低」、「別整了，感覺在崩的邊緣」、「現在感覺像泰國人妖臉」等等，認為她的臉太僵。

而很多粉絲也傷心地表示「這次真的看得出變了」、「看到她現在變這樣我也很難受，明明很美了為什麼還去整呢？」、「還是以前好看」等，大感可惜。

網友貼出Angelababy舊照與節目中的截圖對比照，發現面部多處都有變化。（微博截圖）

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不過，也有網友為Angelababy抱不平，表示只是角度問題，並指出她眼皮變得寬大是因為貼了雙眼皮貼導致，都是妝容惹禍，與「變臉」無關。

網友指是Angelababy的妝容導致面部發生變化。（微博截圖）

網友指出雙眼皮貼的位置。（微博圖片）

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