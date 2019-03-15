Angelababy首登美版《Vogue》封面惹批評　網友：佢冇資格！

昨日（14日），美國版《Vogue》在社交平台曝光了四月刊封面，邀請了七位來自全球不同國家的藝人拍攝，包括施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、Angelababy、Elizabeth Debicki、Deepika Padukone、Léa Seydoux、裴斗娜、Adesua Etomi-Wellington，她們的國籍分別為美國、中國、澳洲、印度、法國、韓國以及尼日利亞，而Angelababy是首位登上美版《Vogue》封面的中國藝人。

有網友認為Angelababy在封面中表現力不夠，眼神沒有其他幾位演員到位，令人出戲。（IG圖片）

四月的主題為《Global Talent》，「A celebration of Global Talent 14 countries，14 superstars」，封面分為兩版，均由攝影師Mikael Jansson掌鏡，幾位女星都身穿簡潔的服裝，頭戴花環，以簡單的髮型以及清新的妝容亮相，質樸復古，宛如希臘女神一般。此外，內頁中還有其他7位不同國家的女星，包括來自伊朗的Golshifteh Farahani、德國的Liv Lisa Fries、墨西哥的Eiza González、冰島的Hera Hilmar、英國的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、巴西的Bruna Marquezine、意大利的Alba Rohrwacher。

另一個版本的封面則由（從左至右）韓國演員裴斗娜、美國演員施嘉莉祖安遜，以及印度演員Deepika Padukone共同演繹。（IG圖片）

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除了拍攝封面，當中有九位女星還齊玩問答遊戲，對於「Who would you most like to kiss on the screen?」（在熒幕中你最想與誰接吻？）這個問題，女星們的答案都偏向kiss女仔，施嘉莉祖安遜說自己會再次kiss西班牙演員彭妮露古絲（Penélope Cruz），兩人曾於2008年的電影《情迷巴塞隆拿》（Vicky Cristina Barcelona）中有過一段「唇槍舌戰」。墨西哥演員Eiza González選擇的是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。

當年施嘉莉祖安遜同彭妮露古絲在電影《情迷巴塞隆拿》中的吻戲真是令大家大飽眼福。（網絡圖片）

而Angelababy則是答出了一個「安全」的答案：「If in a cartoon, I really want to kiss Sailor Moon.」（如果在卡通世界，我很想kiss月野兔。）

九位女星齊玩問答遊戲。（影片截圖）

作為新生代藝人中登上美國版《Vogue》封面的第一人，Angelababy又一次在網絡上引起熱議，外界對她的爭議聲不斷，因為該封面選的全是演員，不是歌手、模特兒、網紅。所以有網友認為Angelababy無演技、無代表作，未夠資格與各國知名演員相提並論，而國內多位國際巨星包括章子怡、鞏俐、張曼玉、周迅、李冰冰等都沒有上過該封面，Angelababy實在欠缺說服力，而且同今次的主題「Global Talent」、「superstars」相違和。同時，福布斯中文網的微博更列出封面其餘6位女星的代表作，都是在國際享有盛譽的影視作品，甚至是影后，而Angelababy的代表作卻是內地綜藝節目《奔跑吧兄弟》，難免令人覺得有些諷刺。

不過，也有網友認為Angelababy是為國爭光，能登上美國版封面自然有她的過人之處，而且《Vogue》作為時尚雜誌，Angelababy具有一定的時尚影響力，時尚感好，而且是時裝周的常客，所以完全無問題。

另外，Angelababy並非登上美國版《Vogue》封面的首位中國人，超模劉雯在2017年是首位登上該版封面的亞洲模特兒。

Angelababy出道多年，但影視代表作卻寥寥無幾，封面中的其他六位女星的作品信手拈來，但到Angelababy時卻變作了綜藝節目。（微博截圖）