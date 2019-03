Angelababy首登美版《Vogue》封面惹批評　網友：佢冇資格！

昨日(14日),美國版《Vogue》在社交平台曝光了四月刊封面,邀請了七位來自全球不同國家的藝人拍攝,包括施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、Angelababy、Elizabeth Debicki、Deepika Padukone、Léa Seydoux、裴斗娜、Adesua Etomi-Wellington,她們的國籍分別為美國、中國、澳洲、印度、法國、韓國以及尼日利亞,而Angelababy是首位登上美版《Vogue》封面的中國藝人。

有網友認為Angelababy在封面中表現力不夠,眼神沒有其他幾位演員到位,令人出戲。(IG圖片)

四月的主題為《Global Talent》,「A celebration of Global Talent 14 countries,14 superstars」,封面分為兩版,均由攝影師Mikael Jansson掌鏡,幾位女星都身穿簡潔的服裝,頭戴花環,以簡單的髮型以及清新的妝容亮相,質樸復古,宛如希臘女神一般。此外,內頁中還有其他7位不同國家的女星,包括來自伊朗的Golshifteh Farahani、德國的Liv Lisa Fries、墨西哥的Eiza González、冰島的Hera Hilmar、英國的雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)、巴西的Bruna Marquezine、意大利的Alba Rohrwacher。

另一個版本的封面則由(從左至右)韓國演員裴斗娜、美國演員施嘉莉祖安遜,以及印度演員Deepika Padukone共同演繹。(IG圖片)

除了拍攝封面,當中有九位女星還齊玩問答遊戲,對於「Who would you most like to kiss on the screen?」(在熒幕中你最想與誰接吻?)這個問題,女星們的答案都偏向kiss女仔,施嘉莉祖安遜說自己會再次kiss西班牙演員彭妮露古絲(Penélope Cruz),兩人曾於2008年的電影《情迷巴塞隆拿》(Vicky Cristina Barcelona)中有過一段「唇槍舌戰」。墨西哥演員Eiza González選擇的是安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)。

當年施嘉莉祖安遜同彭妮露古絲在電影《情迷巴塞隆拿》中的吻戲真是令大家大飽眼福。(網絡圖片)

而Angelababy則是答出了一個「安全」的答案:「If in a cartoon, I really want to kiss Sailor Moon.」(如果在卡通世界,我很想kiss月野兔。)

九位女星齊玩問答遊戲。(影片截圖)

作為新生代藝人中登上美國版《Vogue》封面的第一人,Angelababy又一次在網絡上引起熱議,外界對她的爭議聲不斷,因為該封面選的全是演員,不是歌手、模特兒、網紅。所以有網友認為Angelababy無演技、無代表作,未夠資格與各國知名演員相提並論,而國內多位國際巨星包括章子怡、鞏俐、張曼玉、周迅、李冰冰等都沒有上過該封面,Angelababy實在欠缺說服力,而且同今次的主題「Global Talent」、「superstars」相違和。同時,福布斯中文網的微博更列出封面其餘6位女星的代表作,都是在國際享有盛譽的影視作品,甚至是影后,而Angelababy的代表作卻是內地綜藝節目《奔跑吧兄弟》,難免令人覺得有些諷刺。

不過,也有網友認為Angelababy是為國爭光,能登上美國版封面自然有她的過人之處,而且《Vogue》作為時尚雜誌,Angelababy具有一定的時尚影響力,時尚感好,而且是時裝周的常客,所以完全無問題。

另外,Angelababy並非登上美國版《Vogue》封面的首位中國人,超模劉雯在2017年是首位登上該版封面的亞洲模特兒。

Angelababy出道多年,但影視代表作卻寥寥無幾,封面中的其他六位女星的作品信手拈來,但到Angelababy時卻變作了綜藝節目。(微博截圖)