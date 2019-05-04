【3日2夜．多圖】重溫張曦雯「福利圖」　泰國象島篇絕密照預先睇

《3日2夜》今晚（5月4日）一集將會播出張曦雯（Kelly）泰國象島之旅，相信大家都期待已久。算上這一次的話，其實Kelly已經擔任了3次節目主持。雖然，今次她是前往陽光與海灘的度假勝地，但單看在IG發布的照片來看，「福利畫面」似乎比以往減少。她接受《香港01》訪問中解釋：「原因係去到嘅地方（唔啱），咁着泳衣係有目的先至着，如果喺城市入面，都冇乜地方或者一啲景點係需要着泳衣，所以就冇着。」帶了多少套泳衣去拍攝？張曦雯笑言：「冇數到有幾多套。」

雖然張曦雯（Kelly）今次帶去的泳衣大多都用不着，但旅途中還是拍了不少靚相。

她又說：「你見到嗰張綠色泳衣嘅相，其實周圍都好多人，低炒影上去好似冇乜人，但係冇影腳嘅原因，就係好多人喺瀑布度游水。」談到節目中的潛水環節，她表示雖然自己有潛水牌，但此次拍攝卻有點緊張。「我係第一次潛咁深，又係第一次睇軍艦殘骸造嘅人工珊瑚礁，係有少少緊張。不過睇完個Final Cut，見到拍咗啲咁靚嘅片畀大家，所以希望大家都感受軍艦嘅神秘感，亦都感受到咁多魚喺嗰度。同埋我覺得泰國專登沉隻軍艦喺嗰度，幫到個海洋生態，真係好好。」



趁著這次「女神」張曦雯主持的《3日2夜》泰國象島篇於今晚播出的機會，大家不妨重溫她以往在節目中的鏡頭畫面以及靚相。

張曦雯（Kelly）透露，這張泳衣照是在人群之中拍下的。

泰國象島篇：

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毛里求斯篇：

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馬爾代夫篇：

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重溫張曦雯IG「福利圖」：