曾與圈外女友訂婚變分手　 楊明：籌備婚禮時覺得唔係好Work

事業陷入低潮時，楊明差不多成年無工開，父母無比壓力自己：「但成日一瞓醒就有幾百蚊擺低比我用」。

楊明同女友莊思明拍拖兩年幾，感情有增無減，而楊明亦不時放風想成家立室。講到婚姻大事，其實楊明曾在2013年與圈外女友Joanna求婚，二人甚至影晒婚照、訂埋酒席，但最後結婚變分手，但事後楊明一直未有交代原因。

楊明當年同圈外女友結婚變分手，佢話當時媽媽連龍鳳鈪都買埋。

日前楊明接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，主持人梁泰來指楊明當年為婚事花了大半身家，問到為何最後會變分手，楊明表示與前度拍拖3年，對方一直於美國生活，偶爾會來香港。「到談婚論嫁都無咩問題 ，甚至宣布訂婚都唔覺有問題，佢都係咁喺美國做嘢，但到籌備時有少少拗撬，覺得唔係好對路，發現原來分開兩地係唔太work，唔係過個海咁簡單，可能大家都會向現實方面諗，所以就協議分手。」問到分手後，婚戒、婚照如何處理，楊明就尷尷尬尬咁笑一笑話：「都係一個回憶嚟嘅。」

楊明話自己今年已經38歲，都想快啲同女友莊思明成婚。

節目中，楊明亦提到自己先後於05年因醉駕、07年刑毀而差點斷送演藝事業。「一開始唔覺得有問題，係後來去到無人用，覺得自己玩完，當時好多前輩、同事都同我分析，我衰咗兩次都仲未被公司炒，證明仲有期望。」楊明表示當時十分心噏，因為覺得一直在浪費機會。「有次珍姐（曾勵珍）問我係未想繼續做，話唔係就唔好嘥佢時間，叫我唔好令佢孭鑊，佢撐咗我一下。」他表示再次報讀藝員訓練班後，開始明白做戲是什麼，亦明白機會唔一定屬於自己。雖然當時未有很多好角色，做死屍、強姦犯，但都一樣盡做，亦感激公司給予機會，在劇集《天天天晴》為他加插冼璞一角，令他成功塑造上進青年的角色。