【鐵探】惠英紅上《今日VIP》越講越興奮　爆埋楊明最後下場

TVB重頭劇《鐵探》自播出以來一直都是大家茶餘飯後的話題，惠英紅、許紹雄（Benz雄）、黃智賢（阿Ben）、姜皓文等一班好戲之人在劇中大鬥演技，觀眾都非常期待劇情發展。劇集不知不覺已經播出一半，劇情也越來越緊張，紅姐日前與阿Ben及楊明獲邀上節目《今日VIP》時，就率先大爆結局！

惠英紅、黃智賢、楊明齊齊上節目《今日VIP》大談拍攝的點滴。（影片截圖）

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在昨日（19日）播出的《今日VIP》中，主持黎芷珊與《鐵探》的3位演員大談拍攝趣事。飾演Madam Man的紅姐在劇中霸氣十足，尤其是駡人時的氣勢更震懾全場，飾演她的兒子的楊明都大爆好驚！但紅姐就解釋一切都是為了投入演出：「喺平時生活中我都希望喺角色裏面，就算同阿Ben好friend，但我哋都會知應該用咩情緒，咁先可以容易啲投入角色。」

Madam Man（惠英紅飾）在劇中氣勢十足，一個眼神就已經足夠霸氣！（劇照）

紅姐與楊明在劇中飾演兩母子，紅姐對細仔要求很嚴苛。（劇照）

面對住這位「嚴母」，楊明坦言獲益良多，雖然有一場被掌摑的戲毫無準備，但卻有助激發演技，紅姐笑言：「本來我話唔打，但就喺講對白前我摑咗佢一巴，所以佢嘅反應係真嘅，即刻有眼淚。我打慣咗好識就力，一take過。」雖然紅姐在劇中以文戲居多，但其實一點都不簡單，不止要幾乎無間斷地與多位對手對戲，她更大爆幾位「高手過招」還會暗自較勁：「大家有鬥心，唔可以NG咁多，拍第二take已經覺得好醜，全部都係一take過。就算現場有十幾人，我哋都係一take過。」

《鐵探》雲集多位好戲之人，好多場對手戲都十分精彩。（劇照）

紅姐與Benz雄在劇中為博上位在警隊角力，相識多年、合作無間的他們默契十足，但紅姐就笑指經常被對方激親：「佢有時好好記性，有時又冇記性，但佢好叻編劇，佢唔記得下一句對白唔緊要，佢會喺中間加起碼30句先至兜返去佢要講嗰句。我又唔知佢幾時先兜得返，就要不斷搵戲嚟幫佢，所以好慘，啲節奏亂晒龍。」

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而在劇中勢成水火的紅姐與阿Ben，其中一場在辦公室七情上面鬥數警例，疊聲對罵的戲相當精彩，令觀眾大呼過癮！這場戲固然令人印象深刻，但紅姐就透露另一場Matt（楊明飾）死的戲份更難揣摩，更「不小心」劇透：「當佢死嘅時候，我喺度諗我應該點樣處理呢？因為大仔（洪永城飾）死我係用崩潰嘅形式，但細仔死我係用一種靜嘅方式。見到個仔有血，我幫佢抹，幫佢整返好啲衫，跟住就行開。但行到樹林我忍唔到就開始癲，但癲完行出嚟又靜返。」紅姐這段演出精彩之極，難怪監製蘇萬聰都不禁感動落淚！

紅姐與黃智賢的這場疊聲對罵戲相當精彩，兩人的演技無可挑剔！（劇照）

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三人在節目中越傾越開心！