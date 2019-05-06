NU’EST新碟首周銷量突破22萬創紀錄　相隔4年再以完整體來港演出

韓國男團NU’EST相隔一年半終於回復五人完全體，五位成員有Aron、JR、白虎、Ren，還有完成Wanna One一年半使命的旼炫於4月29日推出第六張迷你專輯《Happily Ever After》，不只橫掃包括香港在內13個地區iTunes Top專輯榜的冠軍，其首周銷量更高達221,364張，創下NU’EST出道以來最高銷量紀錄，令L.O.Λ.E（NU’EST粉絲）非常鼓舞！