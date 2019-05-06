NU’EST新碟首周銷量突破22萬創紀錄　相隔4年再以完整體來港演出

撰文：蒙曉盈
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韓國男團NU’EST相隔一年半終於回復五人完全體，五位成員有Aron、JR、白虎、Ren，還有完成Wanna One一年半使命的旼炫於4月29日推出第六張迷你專輯《Happily Ever After》，不只橫掃包括香港在內13個地區iTunes Top專輯榜的冠軍，其首周銷量更高達221,364張，創下NU’EST出道以來最高銷量紀錄，令L.O.Λ.E（NU’EST粉絲）非常鼓舞！
NU’EST回復完整體後搞作多多，不只發行新專輯，早前還在首爾舉行演唱會。
旼炫完成Wanna One成員使命回歸NU’EST，一眾L.O.Λ.E等到頸都長。
另外，NU’EST未來會到曼谷、雅加達、馬尼拉、吉隆坡、台北等地舉行亞洲巡迴演出，並於7月27日假香港亞洲博覽館HALL 10舉行「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會。去年NU’EST的小分隊NU’EST W曾來港舉行演出，而今次更是NU’EST繼2015年後，相隔4年再度以完整體來港舉行表演，相信不少期待NU’EST完整體來港的L.O.Λ.E聞訊必定非常興奮。
NU’EST新專輯《Happily Ever After》首周銷量高達221,364張，創下NU’EST出道以來最高銷量紀錄。
NU’EST將於7月27日來港舉行演唱會，是NU’EST相隔4年再度以完整體在香港表演。
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