【婚內情】題材新鮮有追看性　節奏加快或更完美

ViuTV新劇《婚內情》於上星期一（29/4）首播，至今播出5集。劇集以婚姻問題為題材，繼3年前的愛情劇《瑪嘉烈與大衛系列-綠豆》，同樣由香港女作家南方舞廳做監製。今次邀請到鄧萃雯及陳錦鴻兩位好戲之人擔任主角，加上劇集主題曲《快樂到死》是由黃耀明及關淑怡24年後再次合唱，相信一定吸引到觀眾的注意。不過究竟《婚內情》能否跟《綠豆》一樣，令大家追落去睇呢？

由鄧萃雯和陳錦鴻主演的ViuTV新劇《婚內情》於上星期一晚（29/4）首播。（劇照）

劇情主要講述藝術品商人兼收藏家馬淑湘（鄧萃雯飾）跟丈夫孫逸（陳錦鴻飾）結婚20周年，決定邀請插畫師許或然（談善言飾）將兩夫妻的婚姻畫成畫作作為紀念。不過在籌備期間，孫逸被跳出傳統框架的許或然吸引，更漸生情愫。當馬淑湘發現二人關係後，找回多年沒有聯絡的妹妹馬淑媛（廖碧兒飾）助挽回這段婚姻。另一邊廂，馬淑湘與一直暗戀她的主診醫生林若德（林德信飾）亦發展出一段親密關係。

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故事題材新鮮 清晰交代主線成追看原因

大部份香港觀眾大概都看膩了劇情離地的情節，探討都市人婚姻的劇集在市面上少之又少，只看《婚內情》題材都算新鮮，加上能夠清晰交代劇情的主線，單憑這一點已經比大部份無綫劇集好。劇中講到兩夫妻相處多年，雖然價值觀有所不同，但靠愛和包容經營這段感情，20年來都沒有受過任何考驗，直至鄧萃雯引第三者入室。

另外，首集就已經清楚描繪了三位主角的性格，鄧萃雯飾演的藝術商人一開場就已經呃阿婆，利用口才成功令有錢人高價買畫。相反，角色設定為作家的陳錦鴻卻看輕名利，性格及處事方式都跟老婆南轅北轍。而在第三者談善言出現後，在她跟陳錦鴻的相處，看得出男方古古怪怪，這足已令觀眾追看下去。

《婚內情》題材新鮮，加上能夠清晰交代劇情主線及人物關係，這已比大部份無綫劇集好。（電視畫面）

過分賣弄拍攝手法 拖慢劇情節奏

一套好的劇集，離不開好的劇本、演員的演技及場面調度。劇本題材夠新鮮，鄧萃雯和陳錦鴻同屬演技派，暫時播出5集總算收貨，至於場面調度方面就好壞參半。《婚內情》每集扣除廣告後只剩23分鐘，不過香港觀眾普遍看的劇集都長達45分鐘，要在短短23分鐘內令觀眾看得舒服，同時又能交代主線絕對不易。跟《綠豆》一樣，《婚內情》的畫面色調較淺，亦用上21：9的寬畫面設定來加強電影感。可惜在鏡頭運用方面就差了點，要拍得出時代感或啱文青口味當然一定要有Mood shot，但過份賣弄就會拖慢節奏，令觀眾有種「究竟幾時完」的感覺。此外，劇中的對白或用詞似乎有點離地，很難令觀眾代入。

陳錦鴻在劇中又再飾演「廢老公」，怕老婆嬲就立即為對方按腳。（電視畫面）

演員角色一如既往 暫沒有新衝擊

今次鄧萃雯在劇中飾演女強人，雖然靠把口呃有錢人買畫，但其畫廊都搞得有聲有色，可算是現代事業型女性的寫照。不過，雯女過往在無綫劇集《金枝慾孽》、《巾幗梟雄》等劇集中，同樣都是性格剛強的角色，似乎對觀眾來說沒有新鮮感。而陳錦鴻飾演的作家感覺跟《老婆大人》中飾演的「廢老公」差不多，激嬲老婆或做錯事就幫老婆按摩，角色形象相似沒有新衝擊。劇集暫時只播出5集，不排除劇情會出現大暴走，或者要再多看幾集才能下判斷。