《PRODUCE X 101》尹書彬被指曾是校園惡霸　欺凌同學兼食煙飲酒

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》本月3日首播。今季其中一個焦點落在JYP娛樂繼《Produce 101》Season 1之後，再次派出練習生參賽，不過JYP娛樂今次派出的練習生尹書彬是非多多，不止被指過往是校園惡霸，而且有網友爆出疑似尹書彬未成年吸煙和飲酒的相片，引起網民非議。

尹書彬來自JYP娛樂，在《PRODUCE X 101》播出前已受注目。（影片截圖）

尹書彬在《PRODUCE X 101》第一集坐上第一名寶座，因而獲得一分鐘自我介紹時間。（影片截圖）

近日韓國討論區流傳尹書彬過往的黑歷史，有網民指尹書彬原名尹炳輝（音譯），是光州無人不識的校園惡霸，從初中到高中一直對同學施以暴力，甚至有人在校刊指尹書彬是「絕世暴力君」、「不要再欺負在民（音譯），他都不想活了」。網上又流傳多張疑似是尹書彬吸煙，以及和朋友現身酒席的相片。尹書彬隨即登上韓國網站Naver實時搜尋第一名，現時網民強烈要求尹書彬退出《PRODUCE X 101》。

有網民指出，尹書彬原名尹炳輝，是光州無人不識的校園惡霸，改名或許是想掩飾黑歷史。（網上圖片）

有網民爆出疑似尹書彬吸煙的相片。（網上圖片）

有網民翻查校刊，發現同學對尹書彬的評價是「絕世暴力君」、「不要再欺負在民（音譯），他都不想活了」，言語間得知尹書彬或曾欺凌同學。（網上圖片）

逐格睇網上流傳尹書彬黑歷史

Mnet方面回應傳媒表示：「應該先向尹書彬本人確認事件，現正向經紀公司查詢，而節目組也在確認事件。」而尹書彬經紀公司JYP娛樂亦表示正在確認內容。尹書彬在《PRODUCE X 101》第一集因來自JYP娛樂，而且成功登上第一名寶座，令他獲得一分鐘自我介紹時間，所以尹書彬在節目中受注目。若網上流言屬實，相信《PRODUCE X 101》節目組要重新剪輯之後的片段。

若傳言屬實，尹書彬不止面臨退賽，《PRODUCE X 101》節目組還有可能要重新剪輯片段。（網上圖片）

重溫尹書彬《PRODUCE X 101》之路