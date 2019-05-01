《PRODUCE X 101》出道名額或減至10人　X級練習生將被淘汰出局？

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》將於3日晚上首播，節目組一直未公開《PRODUCE X 101》出道組名額，還有傳聞中X等級的待遇。今日（1/5）Mnet發布《PRODUCE X 101》預告片，或許可以窺探箇中玄機。

《PRODUCE X 101》將於本月3日首播。（Viu《K1頭條》提供）

《PRODUCE X 101》預告片一開始，李棟旭就言明「今次出道成員不是11人」，雖然節目組在昨日（30/4）舉行的製作發布會上，表示觀眾在節目播出時，就能確定出道人數，不過從預告片畫面上所見，出道組座椅只有10張，所以不少網友推斷，《PRODUCE X 101》出道組成員為10人。

今次有不少著名娛樂公司參賽，包括首次派員參戰的YG娛樂。（網上截圖）

《PRODUCE X 101》導師評語一如以往耿直，預告片就見到舞蹈導師權宰勝說：「這裡不是隨便開玩笑的地方。」（網上截圖）

另外，《Produce 101》系列評級分為A、B、C、D、F，而網上一直流傳《PRODUCE X 101》新增比F還要低的X等級，而預告片中，一眾練習生均猜測X等級究竟有何待遇，曾演出《SKY Castle》的李有鎮甚至推測被評為X的練習生會否被淘汰，不過預告片則沒有透露X等級會有甚麼遭遇，相信各位要等到《PRODUCE X 101》首播才知道了。

雖然《PRODUCE X 101》未公布出道組人數，不過從出道座椅推斷出道名額為10人。（影片截圖）

練習生推測X等級的待遇，李有鎮估計被評為X級的人將會淘汰出局。（網上圖片）

回顧《PRODUCE X 101》練習生出席製作發布會（Viu《K1頭條》提供）

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《PRODUCE X 101》預告片