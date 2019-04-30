《PRODUCE X 101》李棟旭等見傳媒　導演盼出道組學BTS做世界男團

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》系列過往誕生I.O.I、Wanna One和IZ*ONE三隊限定組合，為K-pop界帶來新氣象，而新一季節目《PRODUCE X 101》將於5月3日首播，今日（30/4）國民製作人代表李棟旭、導師李碩薰、裴允靜、Cheetah、申宥美、權宰勝、崔英俊，一眾《PRODUCE X 101》練習生等人齊齊出席製作發布會，與韓國傳媒見面。導演安俊英坦言，希望出道男團如BTS防彈少團一樣能成為世界男團。

《PRODUCE X 101》今日與當地傳媒見面。（Viu《K1頭條》提供）

今次《PRODUCE X 101》倍受外界關注，不止因為李棟旭擔任國民製作人代表，而且多位《PRODUCE X 101》練習生具一定知名度，包括曾演出《SKY Castle》的李有鎮、《Produce 101》Season 2練習生金東彬、《YG寶石盒》參賽者王君豪、Mahiro、MYTEEN成員宋友彬、金國憲等，而《PRODUCE X 101》MV站中心位置的孫東杓，還有車俊昊、泰籍練習生PEAK等也人氣甚高，加上《PRODUCE X 101》誕生男團的合約期長達5年，一度成為韓國網民討論焦點。

李棟旭擔任《PRODUCE X 101》國民製作人代表，相信是不少觀眾追看的原因。（Viu《K1頭條》提供）

孫東杓是《PRODUCE X 101》主題曲中心成員。（Viu《K1頭條》提供）

被稱為「翻版L」的車俊昊粉絲甚多。（Viu《K1頭條》提供）

Mnet戰略內容事業部部長金永范（音譯）解釋今次合約期比《Produce 101》系列出身的組合I.O.I、Wanna One和IZ*ONE還要長的原因：「5年的合約期限與其說是為CJ（Mnet母公司）賺錢，不如說是為了消除過去3季所產生的疑問。I.O.I不到一年時間就完結了，Wanna One本來可以作為國際組合活動，但時間太短做不到，為確保這一點，所以本季合約期為5年。」至於出道組成員數目，節目組則表示要留到節目播出才能分曉。

曾演出《SKY Castle》的李有鎮以個人練習生身份參賽。（Viu《K1頭條》提供）

MYTEEN成員宋有彬出道前曾參加《Super Star K6》，現在再挑戰選秀節目。（Viu《K1頭條》提供）

金東彬是《Produce 101》Season 2練習生之一。（Viu《K1頭條》提供）

過往《Produce 101》系列中，有個別練習生播出片段遠超其他練習生，導演安俊英時常被質疑偏心而引起不少爭議。安俊英表示，早前與練習生進行3次會議，希望盡量減少爭議。此外，被問及《PRODUCE X 101》會否出現第二隊Wanna One，安俊英就稱：「比起被稱為第二個Wanner One，我的目標是幫助大家獲得新的頭銜……防彈少年團不是出色地鋪路了嗎？希望K-POP能繼續對Billboard等（流行榜或頒獎禮）產生影響」換言之，安俊英希望《PRODUCE X 101》的出道男團能劍指世界舞台。

I.O.I和Wanna One合約期較短，所以《PRODUCE X 101》出道男團合約期長達5年。（視覺中國）

Mnet戰略內容事業部部長金永范（左）稱合約期較長是彌補I.O.I和Wanna One的遺憾，而安俊英（右）希望出道男團能跟隨BTS的腳步，踏上世界舞台。（網上圖片）

《PRODUCE X 101》部分練習生（Viu《K1頭條》提供）