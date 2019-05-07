Kim Kardashian 5億豪宅曝光　設計行修道院風低調奢華

美國名媛Kim Kardashian一向言行和衣著出位，被外界認為高調又浮誇，但她早前公開位於加州的超級豪宅內部裝潢，極簡的修道院風（Minimal Monastery） ，令人刮目相看，當中以一個沒有水槽的洗水台，引起網友極大的好奇心，究竟係點用的？

以衣著浮誇和言行出位的名媛Kim Kardashian，她的豪宅竟是完全相反的極簡約修道院風。（視覺中國）

Kim Kardashian 豪宅內沒有凹槽的洗手，令人相當好奇怎麼用。（影片截圖）

Kim Kardashian 和歌手老公Kanye West，還有3個孩子，一家5口早前搬入加州，價值6千萬美元（近４億７千萬港元）的超級豪宅，近日接受時尚雜誌《Vogue》訪問，公開內部裝潢，灰白色調的極簡設計與Kim Kardashian平日的作風大相徑庭，網友認為豪宅看起來像修道院和醫院。最令大家好奇的是，位於過千呎洗手間的洗手台，這個洗手台竟然是平的，沒有任何凹槽，究竟水該流去哪裡？

見網友議論紛紛，Kim Kardashian親自拍片，解答網友疑問。這個洗手台，視覺上看起來是平的，但它其實有一個弧度，設計精準得把水喉開到最大都不會噴濺出來，而且會全部流到平台的去水口。原來這個洗手台是出自老公Kanye West的設計理念，再找藝術家設計，修改了8次，才有這個最終完成作品。又一個令網友大嘆「貧窮限制想像力」的豪宅設計。

Kim Kardashian 的豪宅極大，但單從曝光片段看來，除了廚房有一排地櫃，房間、廚所、大廳，甚至走廊，竟然都沒有收納櫃！貫徹極簡風格，點擊圖片觀看：

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Kim Kardashian 平日作風非常浮誇出位：