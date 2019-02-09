【多圖】雷頌德親自設計英國大宅　獨立屋洋溢暖意勁有品味

雷頌德（Mark）與太太梁家玉（Jade）去年舉家移居，只為了陪伴子女讀書，真是廿四孝父母。而一向創作力十足的Mark亦親自操刀設計其英國大宅，日前更公開屋內設計，一眾歌星藝人都讚好。

雷頌德和太太為了陪孩子讀書，舉家移居英國。（IG圖片）

阿Mark的英國大宅以現代設計配以英國傳統配件，同時又帶點北歐風格，配色大膽，在細節位顯心思，例如水龍頭和花灑用上復古款式，非常華麗。

大廳

大廳以綠色梳化配淺灰色牆身，掛畫是一組火烈鳥。火爐上放了一幅太太在香港電車前影的黑白照，非常型格。

+ 2

Sun house

連接大廳的Sun house，放置了一張金色茶幾，一張designer chair，一個灰毛毛懶人沙包，非常寫意。

走廊

走廊以墨綠色牆身配以白色天花和木門，幾何圖案地磚，樓梯牆壁掛滿家庭照，令人邊走邊回憶，非常溫馨。

創作室和衣帽間

這裡應該是阿Mark進行各種創作的地方，放滿珍藏結他，keyboard和混音器材。

+ 6 + 5 + 4

廚房

阿Mark的太太梁家玉熱愛下廚，所以廚房設計亦落足心思，梁家玉早前曾在IG大讚老公非常了解她的所需，設計令她煮食更得心應手。這完全是每個女主人的dream kitchen！

+ 7 + 6 + 5

廁所和浴室

廁所運用亮眼的紅色牆身配白色牆磚，以金色復古款式的五金配件點綴，連Sammi 都留言說大愛這個大紅的設計。而浴室則用海軍藍牆身配白色牆磚，同樣以金色五金配件點綴。

+ 6 + 5 + 4

阿Mark畢業於倫敦帝國學院修讀土木工程，他和太太都很喜歡英國。他不只是一個音樂人，更是一個、服裝、室內及手錶設計師，真是創造力十足！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯：https://heart.hk01.com/zh/project/10064