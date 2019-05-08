2NE1同期練習生MAYDONI自爆遭YG娛樂差別對待：只重視有錢嘅人！

韓國三大公司之一YG娛樂，培養不少知名的偶像組合包括BIGBANG、2NE1、WINNER、iKON、BLACKPINK等，因而成為不少K-POP迷其中一間最想加入的娛樂公司，希望能透過YG娛樂成為一流歌手。歌手MAYDON過往曾在JYP和YG娛樂受訓8年，但近日她在YouTube頻道自爆退出YG娛樂的原因。

YG娛樂前練習生MAYDONI拍片自爆離開公司的原因。（影片截圖）

2001年，MAYDONI參與SBS《朴軫永的英才培養計劃99%的挑戰》，展現具爆發力的聲線和舞蹈實力，獲得了「天才」的稱號，因而從11歲開始成為練習生，並在JYP娛樂和YG娛樂公司受訓8年。MAYDONI透露，自己和2NE1前成員Minzy是YG娛樂首批女練習生，而CL、Dara和朴春則是她的練習生時期後輩，MAYDONI與2NE1的4位成員相處非常融洽。YG娛樂當時希望MAYDONI以個人歌手身份出道，而加入公司初期，公司仍未有組成2NE1的計劃。

MAYDONI在11歲時獲朴軫永發掘，並先後加入JYP娛樂和YG娛樂，練習時間長達8年。（網上截圖）

MAYDONI表示，在YG娛樂受訓期間，開始感受到身邊職員和訓練導師的變化，皆因YG娛樂開始引入家境富裕，或從海外回流的練習生，而練習生的家長會向YG娛樂的人贈送紅酒等名貴禮物，職員和導師因而開始將更多專注力投放在那些練習生身上，除了加強富裕練習生的訓練外，還會為他們慶生，例如有家境不俗的練習生剛加入公司，生日時有職員竟稱：「我們的仙女生日啦！」可見YG娛樂職員逐漸向富裕練習生傾斜。

MAYDONI與2NE1的Minzy是YG娛樂的首批女練習生，與2NE1成員份屬好友。（影片截圖）

MAYDONI離開YG娛樂後，其餘練習生組成2NE1。（Getty Images）

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最令MAYDONI失望的是，雖然她是練習生大前輩，她主動向後輩打招呼3次，卻遭對方無視，而MAYDONI向社長（推斷是創辦人梁鉉錫）反映問題時，社長竟向MAYDONI稱：「你和那位練習生變親近，對你會比較好。」而MAYDONI的胞姊在YG娛樂訓練2年，即使努力練習，仍被社長無視，就算MAYDONI的母親走到YG大樓7樓社長室，希望社長能好好對待MAYDONI胞姊，但社長仍對MAYDONI胞姊置若罔聞，最終MAYDONI姊妹自信心受創，覺得練習生涯毫不幸福，最終決定離開YG娛樂，之後CL、Dara、朴春和Minzy就以2NE1出道。

MAYDONI批評YG娛樂只重視家境富裕的練習生，無視其他家境條件一般的人，網民因此推斷MAYDONI所指的是BLACKPINK。（Getty Images）

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+ 7 + 6 + 5

對於MAYDONI的說法，韓國網民持正反兩面意見。有網民看畢影片後，重新考慮是否要開展練習生的生涯，亦心疼MAYDONI年紀輕輕就要面對社會的殘酷；亦有人質疑MAYDONI在2NE1出道前，亦即是2009年5月17日前已經離開YG，但當時YG娛樂僅佔地一層，而YG舊辦公大樓在2010年1月才建成，所以MAYDONI沒可能經歷「走上7樓與社長見面」，質疑MAYDONI的說法純屬虛構。

MAYDONI強調未曾與BLACKPINK一同度過練習生時期，又向BLACKPINK粉絲道歉。（網上截圖）

此外，有人推測MAYDONI所指的練習生包括BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，皆因四人的家境不俗，Jennie遠赴新西蘭留學多年，Rosé從小就在澳洲長大，胞姊在澳洲著名大學就讀，Lisa父親是世界名廚，而Jisoo家中則經營具規模的公司。不過，MAYDONI其後澄清，未曾與BLACKPINK一同度過練習生時期，並就此向BLACKPINK粉絲致歉。

MAYDONI之後選擇以個人歌手身份出道，最近開設YouTube頻道爆料。（網上圖片）

MAYDONI近況

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