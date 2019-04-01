K-pop娛樂公司打工好地獄？　前員工千字文狂呻：想畀人剝削就做

近年不少年輕人憧憬能夠躋身韓國演藝圈，成為K-pop偶像，或者擔任娛樂公司職員，可以與心愛的偶像近距離接觸。雖然夢想總是如此美好，但事實往往極度殘酷，一名韓國自稱係前娛樂公司的網民在討論區「The Qoo」用千字文大爆娛樂公司任職時的辛酸史，慨嘆經過今次工作之後，再也無法投入追星，更直言若想感受被剝削的感覺，在娛樂公司工作就可以感受到。

韓國演藝圈五光十色背後，總有不少不為人知的辛酸，圖為知名男團BTS防彈少年團。（網上圖片）

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了無止境的工時

該名前員工透露，加入娛樂公司工作前，曾經是不少偶像的粉絲，他沒有自爆過往在哪間公司任職，不過從文章推斷不是韓國三大娛樂公司SM、YG和JYP的前職員。該網民指在娛樂圈工作，週末仍要上班不是新奇事，因為部份音樂節目，如MBC《音樂中心》、SBS《人氣歌謠》是在週末直播，而娛樂公司為了舉辦演唱會或粉絲見面會時，不用付出額外薪金聘請工作人員，於是要求職員開騷當日仍要上班。

即使放假的時候，娛樂公司職員也不能安心休息，每位職員都會準備兩部手機，分別是私人和公事用途，隨時隨地聽公司候命，即使深夜睡覺時，仍有可能被公司電話吵醒。公司藝人準備推出新作時，經常要工作至凌晨兩三點，翌日還要早早起床上班工作，特別是韓國流行晚上12時發布新專輯的宣傳片和MV，原來娛樂公司為免發影片時遇上網站維修，於是不會設置定時發布片段，而是職員留在公司手動上傳影片，並透過不同社交平台分享影片，換言之員工要發放所有影片和宣傳訊息後才能下班，網民還強調：「不知道大型公司會否提供加班或週末津貼，反正大部份公司是不會支付的。」

有韓國網民發表千字文，大談在演藝公司工作的辛酸。（網上截圖）

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令人沮喪的工作量

既然工時如此漫長，工作量當然不容小覷。爆料網民稱職員不只要為宣傳企劃出謀劃策，還要兼任公演工作人員、管理社交平台帳號、上傳新歌MV或預告片、管理官方Café（類似香港粉絲俱樂部網站），甚至要為同影片翻譯字幕。基於娛樂行業事事需要保密，職員更新個人社交平台前都要得到公司批准，亦不能隨便向任何人吐苦水。網民又強調發布新消息以及推出新產品時，無論用字和語法均需小心謹慎，若有手民之誤、文法或用字不當，就會引來粉絲強烈批評，而公司亦因接到粉絲投訴，繼而捉涉事同事「照肺」，指責員工沒有認真工作。

有些公司人力資源不足，所以有娛樂公司職員要同時照顧藝人和管理粉絲，原文作者指職員要將男團當成少爺，女團當成公主侍奉，務求能夠全方位照顧藝人需要。文中更提及有負責粉絲管理職員一個人獨自處理六、七張專輯行程，要跟進音樂節目錄影，又要參與音樂節目後舉辦的粉絲見面會，事後還要回公司，幾乎有六、七天時間沒有睡覺。

藝人工作量龐大，但工作人員的壓力或許更大，圖為IZ*ONE。（網上圖片）

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工作未獲他人認同

該名網民坦言以前抱着「事情辦好是偶像做得好，辦得差是公司的錯」的心態，但後來加入娛樂公司工作後，發現娛樂行業本來就充滿不少變數，即使是公司本身也難以掌握情況，就像偶像闖禍時，公司用盡方法解決事情，例如找相熟傳媒阻止報道，又向大眾明言將向散播惡言留言的網民提出起訴，以圖減低醜聞的負面影響，而職員同時亦要處理排山倒海的工作，但粉絲卻認為公司辦事怠慢，希望偶像趕快與公司解約，令該名網民直言：「當時真想查查藝人和公司的合約期還有多長，明明是公司在忍讓啊……因為一個藝人，弄得公司陣腳大亂，但闖禍藝人卻心安理得，等着蒙混過關。」

網民慨嘆即使落力工作，也只是造就了藝人成名，自己的薪水和待遇不只遠遠不及藝人，還要長期受到粉絲責備，難免令爆料網民感到沮喪，網民認為若藝人本身具才華，才能用適合的推銷手段提高藝人知名度，但他批評現時不少00後藝人本身實力不足，所以宣傳策略只能將重點放在外貌上，導致現時的藝人定位漸趨枯燥乏味。

該網民又認為藝人要具備一定實力，才能令公司有出色的企劃。圖為《PRODCUE X 101》練習生。（視覺中國）

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付出愈多 收入愈少？

說到底，究竟韓國演藝公司的薪金大概多少錢？根據2018年韓國金融監察院披露三大演藝公司職員的年收入介乎3000萬至4060萬韓圜（約港幣20.7萬至28萬），即月薪約250萬至338萬韓圜（約港幣1.7萬至2.3萬），而同年國稅廳向韓國國會企劃財政委員會幹事，共同民主黨議員朴洸瑥辦公室提供的《2016年度歸屬工作收入百分比》資料顯示，韓國國民收入中位數為2423.9萬韓圜（約港幣16.7萬），月薪約爲201.9萬韓圜（約港幣1.39萬），可見在三大演藝公司任職的薪金尚算可觀。

不過，如文中提及，爆料網民過往任職的公司應該不是大型演藝公司，薪金和福利難以和SM、YG和JYP娛樂相提並論，若該名網民是女性，人工更會略低於男性員工，皆因三大演藝公司的男女月薪差額介乎24.6萬至75萬韓圜（約港幣1,700至5,200），相信其他公司的薪金亦是男女有別，加上演藝行業工作量甚高，與24小時候命無異，可見薪金每分錢也包含不成正比時間和心力，難怪網民語帶諷刺稱：「你想體驗理所當然（的福利）變成叩頭感恩（的恩賜）的話，去娛樂公司體驗一下也可以的。」

三大演藝公司的平均薪金高於韓國薪酬中位數，但其他公司可能沒有如此待遇了。圖為JYP娛樂旗下藝人TWICE。（網上圖片）

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不少網民看過文章後，對原文作者遭遇深感同情，形容娛樂公司幾乎將員工當成無薪工作者任勞任怨，待遇與乞丐無異，而自稱曾在演藝行業工作的人亦對文章深有同感，慨嘆公司將藝人當作王子公主看待，員工的自尊卻嚴重受挫。當然，或許有讀者覺得文中的遭遇與不少打工仔相差無幾，不過始終娛樂圈是在鎂光燈下受照耀的行業，外界總會對圈內的事物有所憧憬。這篇韓國娛樂圈血淚史可能會令大家看到鎂光燈照不到的一面：原來星星能夠被捧上天，是下面很多人付出一切去把它推到天空上。

成就一顆明星背後可能是工作人員傾盡心力的成果，圖為女團BLACKPINK。（視覺中國）