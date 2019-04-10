BTS防彈少年團2018年獨領風騷　帶摯Big Hit成韓國最賺錢娛樂公司

韓國流行音樂（K-pop）過去一年發展蓬勃，特別是BTS防彈少年團在國際舞台大放異彩，而TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、NCT、Seventeen、MONSTA X等組合也受到亞洲和其他地區的K-pop迷歡迎，自然為所屬娛樂公司帶來不俗的收入。那麼2018年韓國娛樂公司中，哪一間公司賺最多錢呢？有韓國網民總結SM、YG、JYP、Big Hit、Pledis、Starship和Cube的業績，為大家解答這個疑問。

有韓國網民總結七間娛樂公司的銷量、營業利潤和純利潤。（網上圖片）

BTS防彈少年團去年在全球知名度大增，Big Hit娛樂的純利因而成為韓國業界之冠。（網上圖片）

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SM娛樂旗下藝人BoA、東方神起、Super Junior、EXO、Red Velvet、NCT等去年連環推出新碟，加上EXO年底推出的專輯《Don't Mess Up My Tempo》銷量破百萬，所以去年銷售額高達6,122億韓圜（約42億港元），大幅拋棄YG娛樂（2,858億韓圜，約19億港元）、Big Hit娛樂（2,142億韓圜，約14億港元）、JYP娛樂（1,248億韓圜，約8億港元）等公司，成為韓國娛樂公司銷售之首。

SM娛樂的藝人輪流推出新作，其中EXO的專輯再次衝破百萬銷量，銷售額因而遠遠拋離其他公司。（視覺中國）

YG娛樂的銷售額和利潤均較為遜色，不過在娛樂行業而言仍算名列前矛，圖為BLACKPINK。（網上圖片）

不過，扣除銷售成本後，Big Hit娛樂則以641億韓圜（約4.4億港元）營運利潤，擊敗SM（466億韓圜，約3.2億港元）、JYP（287億韓圜，約2億港元）和Pledis（135億韓圜，約9,300萬港元）；從純利潤而言，Big Hit娛樂更以502億韓圜（約3.5億港元）獨領風騷，比三大娛樂公司JYP（243億韓圜，約1.67億港元）、SM（234億韓圜，約1.61億港元）和YG（159億韓圜，約1.1億港元），即使將JYP和SM的純利相加，仍比不上Big Hit娛樂。

TWICE去年頻頻推出新作，在韓國和日本人氣高企，令JYP進帳不少。（視覺中國）

值得一提的是，2018年Big Hit娛樂旗下藝人只有BTS防彈少年團和歌手李賢，利潤卻能超越SM、YG和JYP，與去年BTS防彈少年團成績驕人不無關係。BTS去年推出兩張韓語專輯，一張日語專輯，以及一張日語單曲，其中兩張韓語專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》和《Love Yourself 結 'Answer'》在韓國本土銷量均過百萬，而美國首周銷量更分別錄得13萬5000張和18萬5000張，兩度登上Billboard 200榜首，對K-pop界而言是相當彪炳的成績。

BTS防彈少年團的專輯和演唱會均告大賣，相信今年造勢仍會向好。（網上圖片）

此外，BTS防彈少年團去年第三次舉行世界巡迴演唱會，到美國、加拿大、英國、荷蘭、法國、德國、日本、台灣等地演出，幾乎每場演唱會票房均告爆滿，無疑為BTS帶來豐厚利潤，加上BTS防彈少年團在國際知名度大增，《FAKE LOVE》、《IDOL》等MV觀看次數宣布破億，令BTS防彈少年團進帳不少。至於Big Hit娛樂未來能否躋身三大演藝公司，除了看BTS防彈少年團走勢之外，今年推出的新男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）能否借師兄BTS之勢上位，從而協助Big Hit娛樂賺取更多利潤，也是大眾關注焦點。

Big Hit娛樂地位會否進一步上升，就要看TXT能否在圈中站穩陣腳。（視覺中國）

Big Hit靠BTS一隊組合就能稱霸業界，估計大家也始料不及。（網上圖片）