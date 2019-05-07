蔡依林新MV挑戰荒島逃生　32位猛男爭一女竟是真實故事

蔡依林（Jolin）最新專輯《UGLY BEAUTY》為大家帶來不少新鮮感，每一個MV都別出心裁，相當用心，而新歌《你也有今天》的MV再次為樂迷帶來驚喜，Jolin在MV中與32位猛男共舞，場面震撼。

《你也有今天》的MV取材自「安納塔漢島女王事件」，是1944年至1950年發生的真實事件，一位名叫比嘉和子的日本女人與32個日本男人被困安納塔漢島，於島上發生爭奪比嘉和子而相互殺戮，以及最終比嘉和子逃出困境的故事，Jolin表示這與MV所要傳達的女性觀點相符合，因此以這個故事為題材。

Jolin與32位舞者在MV中身著MCM專屬訂製的全套造型，經典干邑色Visetos印花貫徹始終。

Jolin在32位上半身赤裸猛男的重重圍攻之下，不懼險阻，由無助的柔弱女子轉變為「復仇女王蜂」，魅惑眾生，逃出荒島，將女性力量發揮得淋漓盡致。這32位男舞者來自世界各地，個個身材健碩，與Jolin有很多性感熱舞的部份，難怪Jolin形容這支MV是｢肉體buffet」，更笑言獻給所有姊妹，讓大家任意「挑選」。

新歌《你也有今天》MV將於5月9日正式上線。

Jolin與32位身材健碩的男舞者有不少熱舞場口。