蔡依林以強大氣場征服舞台　霸氣拉練習生衣領差點吻到了！

台灣唱跳天后蔡依林（Jolin）近日在大陸選秀節目《青春有你》中擔任舞蹈導師，在星期五播出的最新一期節目中，Jolin與練習生管櫟、連淮偉、嘉羿、馮俊傑和孫澤霖在合作舞台中表演了自己新專輯的主打歌《怪美的》，在舞台上火力全開，霸氣拉過嘉羿的衣領，令二人距離近到差點親到對方，引來觀眾尖叫；Jolin在舞台上的魅力亦令觀眾不禁驚嘆：「果然是天后！」

蔡依林在大陸選秀節目《青春有你》中擔任舞蹈導師，引來不少人稱讚。

練習生們在練習舞步的時候，因為Jolin還未登場，所以他們用人型立牌替代站位，在門外看到這一幕的蔡依林忍俊不禁笑了起來。當節目組跟Jolin說她被練習生們推舉為舞台中心位的時候，Jolin自信回答道：「那是必然的吧！不然誰敢分中心位！」練習生們立刻非常識做地讓出中心位。

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在練習的時候，蔡依林一盡導師的責任，細緻指導每位學員的動作，令展現出來的效果可以更帥一點。歌曲中有個動作是蔡依林需要倚著練習生連淮偉，然後整個身體傾斜再被推回來，不過連淮偉顯然力量不太足夠，令蔡依林嚴肅地問：「有沒有吃飯？」要對方大腿用力一點，連隊友也慌忙幫他解釋是因為緊張。蔡依林反問：「我很重嗎？」使連淮偉連忙解釋第一次跟巨星合作太緊張！



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在正式舞台的時候，蔡依林散發出無人能敵的氣場征服舞台，盡顯天后魅力。表演到一半間奏時，蔡依林與練習生嘉羿有段配合的舞蹈，蔡依林霸氣地拉過嘉羿的衣領，使兩人臉的距離瞬間拉近，從畫面上看只剩下短短幾釐米的細微差距，隨後又推開對方，整套動作十分利落帥氣，雖然只有短短一瞬間，卻讓觀眾留下深刻的印象，也讓後台的練習生也激動地貼起來尖叫，連同樣身為指導老師張藝興和MC Jin也看得瞠目結舌，更將現場氣氛帶至最高點。



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