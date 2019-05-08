【勝利醜聞】警方正式對勝利申請拘捕令　崔鍾訓被控特殊準強姦

韓國男團BIGBANG前成員勝利3月被爆出涉及性交易、賭博、逃稅、勾結警察等醜聞，而好友前FTIsland前成員崔鍾訓則被多名女性指控迷姦，偷拍和散播非法影片。雖然警方多次表明計劃申請拘捕令，拘捕勝利和生意伙伴，女演員朴寒星的丈夫兼Yuri控股創辦人之一劉仁碩，惟事隔近2個月，拘捕令一直只聞樓梯響。今日（8/5），首爾警察對勝利、崔鍾訓和劉仁碩申請事前拘捕令

勝利和崔鍾訓份屬好友，如今卻一同被捕。（網上圖片）

崔鍾訓上個月被韓國傳媒爆出6年前在美國迷姦女性，又曾於3年前與鄭俊英等5人輪姦A某，並被人拍下性愛影片和相片，直至勝利醜聞爆發，才得悉自己身受其害，當時A某坦言：「我當他們是好朋友，但他們只當我是玩具，實在太羞恥和辛苦了，希望他們能受罰。」現時韓國檢方就崔鍾訓等3人在2016年涉及的3宗性暴力事件，對崔鍾訓等人申請拘捕令，崔鍾勳被拘留前，將會出席明天（9/5）上午10時30分在首爾中央地方法院進行的嫌疑人審問。

現時韓國檢方就「特殊準強姦嫌疑」，對崔鍾訓申請拘捕令。（視覺中國）

崔鍾訓接受警方調查新聞圖

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另外，警方早前以證人和嫌疑人身份，傳召勝利調查達17次，勝利除了承認將其經營的夜店Burning Sun登記成餐廳而非娛樂場所外，幾乎否認其餘所有控罪但警方認為勝利等人犯罪嫌疑甚多，罪行重大，亦相當憂慮勝利會消滅證據。警方將於明天公布Burning Sun案的最終結果。

警方今日申請勝利和劉仁碩的拘捕令。（網上圖片）

勝利被警方傳召17次，惟他幾乎否認全部指控。（視覺中國）

警方明天公布勝利夜店Burning Sun案的最終結果。（網上圖片）

勝利接受警方調查新聞圖