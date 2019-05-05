【勝利醜聞】黃荷娜聲稱持演藝界癮君子名單　韓孝周鄭恩彩疑涉毒

韓國SBS節目《想知道真相》致力追訪在當地受人注目的時事新聞，繼上星期報道張紫妍事件，昨晚（4/5）則報道朴有天和黃荷娜吸毒案，還有勝利經營的夜店Burning Sun吸毒傳媒。《想知道真相》指出黃荷娜掌握韓國藝人吸毒名單，又稱有30多歲的女藝人在Burning Sun行為詭異，懷疑該名女藝人在Burning Sun吸毒，引起韓國軒然大波。

黃荷娜和朴有天先後因吸食冰毒被捕。（視覺中國）

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《想知道真相》播出一名在澳門從事外幣兌換的女子的訪問片段，她聲稱2017年曾在澳門目撃朴有天和黃荷娜出沒，她強調兩人到訪澳門目的既不是旅遊，亦非賭博，皆因李某在當地為兩人準備好毒品，懷疑朴有天和黃荷娜到澳門目是為了吸食毒品。《想知道真相》又發現朴有天今年年初不斷漂染頭髮，相信是避免警方從頭髮驗出曾吸食毒品。

一名在澳門從事外幣兌換的女子聲稱，2017年末目擊朴有天和黃荷娜在當地出沒，李某則為兩人安排毒品。（影片截圖）

2017年11月，黃荷娜到訪香港和澳門，與爆料人說法不謀而合。（影片截圖）

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該名女子更大爆黃荷娜則手持韓國演藝圈吸毒藝人名單，李某涉及兒童和境外性交易，之前一直被警方通輯，黃荷娜著李某拿著名單與警方交易。不過問到該名女子是否知悉名單上有哪位藝人，該名女子表示：「不是，他沒有告訴我，我最好奇那一部份，卻沒有跟我說。」李某今年一月從仁川機場返抵韓國，即場被警方拘捕，現時李某身在拘留所，《想知道真相》無法與李某直接求證，惟有透過拘留所轉交信件，向李某求證吸毒藝人名單真偽。

黃荷娜曾稱掌握演藝界吸毒名單，並慫恿李某拿著名單與警方作交易，以求洗清通輯令。（網上圖片）

另外，黃荷娜舊愛李文浩過往與勝利一同經營夜店Burning Sun，有前職員向《想知道真相》透露，去年11月24日，即是Burning Sun顧客金某被毆事件，有化妝品店員工和約30多歲的女演員到訪夜店聚餐，該名女演員一邊向員工問好，一邊卻用螢光棒撃打對方，爆料人又指該名女演員流了不少口水，眼睛充血，跟喝醉酒完全不同，暗指對方在Burning Sun吸毒。韓國傳媒隨即查到化妝品牌JMSolution當晚在Burning Sun舉行活動，又發現勝利與JMSolution公司代表K某關係友好，今年1月，勝利更曾擔任JMSolution相關公司JMtown的代表，因此不難解釋為何JMSolution在Burning Sun舉行聚餐。

《想知道真相》又稱，有女演員在勝利經營的Burning Sun行為異常，疑似在Burning Sun吸毒。（Getty Images）

JMSolution的代言人包括李炳憲、韓孝周、金高銀和鄭恩彩。網民推測年過30的韓孝周和鄭恩彩是爆料人所指的女演員，韓孝周、金高銀和鄭恩彩更一度成為韓國網民熱搜對象。不過，李炳憲、韓孝周、金高銀和鄭恩彩均透過經理人公司回應事件，稱有關指控毫無事實根據，四人明言一直以來只出席JMSolution的代言活動，並沒有現身Burning Sun聚餐活動，之後亦會以強硬措施對付謠言。

韓孝周、金高銀、鄭恩彩等字眼登上韓國網站Naver實時搜尋榜。（網上截圖）

JMSolution由韓孝周、李炳憲、金高銀代言，三人均否認曾出入Burning Sun。（網上圖片）

網民推測對象之一鄭恩彩亦否認曾現身Burning Sun。（視覺中國）