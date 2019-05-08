李佳芯計劃度過「忙碌」退休生活：去追求更多有意義嘅事！

李佳芯（Ali）今天（8日）出席「退休方案」活動，Ali在接受訪問時表示早已在退休方面有計劃：「每個人都有佢想嘅退休生活，對我嚟講我都有幫自己諗退休，我心目中退休其實唔係唔工作，可能變到唔再係為生活去奔波同搵錢，會變咗去追求興趣同更多有意義嘅事，所以對我嚟講我退咗休都係會好忙，因為有好多搵錢以外嘅事想做。」

由於退休需要用一大筆金錢維持生活，所以Ali現在已開始計劃之後的生活。（陳順禎攝）

Ali用「忙碌」兩個字來形容她的退休生活：「首先我會去見好多未見過嘅嘢，去旅行去睇多少少唔同地方發生嘅事，又或者去做義工，因為好多地方都有唔同嘅人好需要幫助，其實真係好多事想去做。」

Ali現在已在幫家人想他們的退休方案。（陳順禎攝）

早前Ali與高海寧到西班牙巴塞隆拿旅遊，她透露原本並沒有計劃去那裏旅遊：「原本我想開劇之前自己去旅行，但高Ling知道之後話想join我，因為佢啱啱完咗劇，之後佢又多咗個MC工作係巴塞隆拿，咁呢個地方我又鍾意，所以咪跟佢一齊去玩一星期。」

Ali與高海寧這次旅遊被誤以為是頂替黃心穎一個新的旅遊節目，但她強調這次是旅遊並不是工作。（陳順禎攝）

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