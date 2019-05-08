【牛下女高音】傳江嘉敏頂替黃心穎女一角色重拍：唔好畀假希望我

上月中黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻，出軌事件令兩人形象插水，要即時停工，復工無期。心穎早前已拍好了4套仍未播出街的無綫新劇，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》亦受到影響。備受TVB重視的年度重頭劇《法證IV》需要斥資港幣逾千萬元重拍，心穎一角已落實由湯洛雯 (靚湯) 頂上。而《牛下女高音》亦都一樣要重拍，不過目前就未知道會由誰去補上心穎的第一女主角位置。

《法證先鋒IV》黃心穎一角已落實由湯洛雯頂上。(IG圖片)

近日就有消息指《牛下》心穎的角色將由江嘉敏 (Kaman) 頂替重拍。Kaman近期備受TVB力捧，劇集拍完一部接一部，加上她的外形和年齡亦好適合演《牛下》入面的宅女角色，由她取代心穎做女一絕不為奇。《香港01》就有關傳聞訪問了Kaman，對此她說：「我真係唔知係咪會由我去演，暫時未收到通知。有記者問我個檔期得唔得，我唔知《牛下》會幾時重拍，自己依家拍緊《大醬園》同《降魔的2.0》兩套劇亦未知會拍到幾時完，所以我都答唔到。不過如果真係搵我演，公司會幫我哋度好個期，應該唔會要我哋太辛苦嘅，交由公司安排。」她又笑言：「唔好係咁畀假希望我，唔好放啲流料出嚟。」

有消息指《牛下女高音》心穎的角色將由江嘉敏頂替重拍。(IG圖片)

至於可會恨演該劇，Kaman說：「我會平常心，唔會話畀太大期望自己。(介唔介意執二攤？) 無話執唔執二攤，會當係一部新劇咁去拍，都係一個機會嚟，同埋我都未同過劇中一班演員合作。」而亦有另一個傳聞指靚湯隨時有機會「冧莊」，不只頂替心穎重拍《法證IV》，還會頂替心穎重拍《牛一》，因為她的檔期剛好配合到，可以6月拍完一套緊接7月拍另一套，加上她靚女得來又有觀眾緣，會是一個心水選擇。

靚湯同Kaman大家鍾意邊個多啲？(ig圖片)

以下就係Kaman同靚湯喺IG嘅靚相：