黃心穎累多套新劇壓倉底　男一張振朗：無諗過咗去嘅事，期待新作

安心出軌事件餘波未了。

上月黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，兩人形象插水要即時停工，復工無期，演藝事業凍過水。而心穎早前已拍好的《法證先鋒IV》，該劇總監梅小青就親口證實了需要刪走她的戲份，再由他人替頂她的角色重拍。另外三套心穎主演的新劇，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》以及《牛下女高音》則恐怕會播出無期，永遠淪為倉底貨不見天日。《香港01》訪問了無綫製作部助理總監 (戲劇製作) 徐正康，問他《堅離地愛堅離地》以及《牛下女高音》這兩套劇會否有機會好似《法政IV》那樣可以重拍。

《牛下女高音》播出無期。(資料圖片)

徐正康說：「我哋未有咁嘅打算，因為我哋兩套劇都已經係完全完成晒㗎喇，咁所以如果重拍呢，會有一定嘅複雜性囉。」如果只是重拍有心穎的部份可以嗎？對此他說：「呢兩套劇個角色安排係有啲唔同嘅，戲份亦都係有啲唔同嘅，而且如我所講啦，兩套劇都已經製作完成晒，大部份其他演員亦已經入咗劇，佈景、服裝各樣野都已經冇keep，所以就算淨係重拍某一部份，都係相當複雜，所以暫時未有咁樣嘅諗法。」至於兩套劇是否無機會播映，他表示：「我哋當然希望可以播出，應該會睇住個情況發展再同節目部研究。」

張振朗喺呢兩套劇入面都有份做男主角。(資料圖片)

而問到為該兩套劇擔任第一男主角的張振朗，可會擔心這兩套劇會永不超生？他回覆《香港01》表示：「無諗過咗去嘅事，啱啱完成咗套《極度怪咖》，已經用咗好多心神，自己亦好期待。喺到都好想答謝所有支持同期待睇到我新劇嘅朋友，希望大家可以繼續咁支持我，同埋嚟緊播出嘅《機場特警》，多謝哂！」