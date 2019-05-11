【機動部隊2019】全劇玩灰暗色調出事　網民：以為睇緊鬼片

網上版本嘅《機動部隊2019》色調偏暗，網民話睇得好辛苦。

無綫近年頻頻以網劇試水溫，去年嘅《降魔的番外篇》雖然迴響未有正劇厲害，但勝在高質。今年大台再接再厲，不過題材就改為最多觀眾受落嘅警匪劇。一連四集嘅《機動部隊2019》由楊明、蔡思貝、張達倫、楊潮凱等人擔正，每集約為20分鐘，5月初先在《Big Big Channel》播出，之後再喺大台播出。之不過，網上版播出之後，唔少網民都以為自己個手機壞咗，因為全劇色調較為灰暗，如同鬼片一樣，睇得十分辛苦。再加上楊明同蔡思貝剛剛先喺《鐵探》出現，依家《機動部隊2019》又係呢個組合，難怪觀眾會有怨言。此外，亦有網民強烈要求無綫應為劇集加上字幕。

陳榮峻同楊明喺劇中飾演父子，陳榮峻因為腦退化而成日唔記得嘢。

話晒都係同香港警務處聯合製作，所以總不能太膠同離地，所以劇集除有逾百真警察參與演出之外，就連楊明同蔡思貝都要硬食胡椒噴霧與催淚彈。內容方面，同近年大台劇集如《鐵探》、《是咁的，法官閣下》一樣，都包含了真人真事成份，《機動部隊2019》其中一節講到一名6個月大嘅女嬰被可疑男子帶走，經過調查之後，發現原來係女嬰母親自導自演。

劇中嘅「劫B」案同2013年發生嘅「劫B」案都係發生喺九龍城，不過或者係因為時間關係，所以成件事好快就被帶過。

九龍城母親殺女案轟動全港

喺2013年，一名女子報稱喺九龍城被內地人問路期間，其六個月大女嬰被抱走，「劫B」事件即時轟動全港，而當時機動部隊警員亦有通宵喺九龍城案發現場搜索，但並未有任何發現，而女嬰父親亦有在九龍城一帶張貼愛女照片，發重酬尋女。經過多日追查後，女嬰母親終於承認早在報案前六日，已將女兒屍體藏於小提琴盒內，並棄於住所後樓梯，大批警員隨後去到堆填區進行搜索，她向警方供稱女兒遭被子焗死，因受驚不知所措，女嬰母親最後被重囚五年。