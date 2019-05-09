范瑋琪哈佛學歷造假？凌晨發長文澄清：我並未偽裝學歷

台灣歌手范瑋琪（范范）出道19年，外形出眾，擁有一把靚聲的她一直被外界視為才華與實力兼備的創作型才女，更難得的是當初她是頂着「哈佛才女」的光環入行，是圈中難得的高學歷女星。不過多年來有不少網友質疑她「哈佛學生」的身份，今日（9日）范范在微博發長文澄清，否認學歷造假。

范瑋琪出道時頂着「哈佛才女」的光環，是圈中難得的高學歷女星。（范瑋琪IG）

近年是非不斷的范范，最近被網友翻出她過往受訪的片段，范范在訪問中表示自己就讀哈佛大學經濟系，她也因為學歷問題再次引起網民熱議。范范今日（9日）凌晨在微博發了一篇以《學歷》為題的長文，回應學歷爭議：「我讀的是Harvard Extension School（哈佛推廣教育學校），也讀過Pomona College（洛杉磯波莫納學院），Scripps and UMass Amherst（麻省大學阿默斯特分校），我並未偽裝學歷。」

范范今日（9日）凌晨在微博發長文回應學歷造假的爭議，否認傳聞。（范瑋琪微博）

范范亦坦言這些年來這樣的指控真的讓她很難過，承受了很多冷嘲熱諷：「身為公眾人物，我概括承受一切指教！只希望時間會證明一切，我還是我，透明的我，永保初心，就堅持我最愛的音樂，努力做個對世界有用的人，努力專注在我最愛的音樂世界，其他別無索求。」

范范同老公黑人陳建州婚後生了一對孖仔，一家四口非常幸福。（范瑋琪IG）

出生於美國的范范，大學在洛杉磯波莫納學院主修稅法，之後大學二年級轉學到哈佛推廣教育學校（Harvard University Extension School）經濟系學分班。因為范范自小喜歡音樂，加上哈佛大學學費昂貴，所以她在大學二年級即將結束時決定休學返回台灣成為歌手。哈佛推廣教育學校（Harvard Extension School）是哈佛的延伸學院，學位證書上也注明「哈佛大學推廣教育學校文學士」。不過其實范范提到的Pomona College（洛杉磯波莫納學院）也是美國享譽盛名的本科教育院校，粉絲也在微博留言支持：「清者自清」、「我只相信自己的感受，你是值得愛的人」、「你很好你很優秀你很棒」。

日前兩人慶祝結婚8周年，互相整蠱。（范瑋琪IG）

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