范瑋琪、隋棠、許路兒台灣女星自家品牌　讓小資女穿出明星氣場

每天出門上班前，實在很煩惱要穿什麼衣服，看著鏡子裡的自己覺得：「天啊！好像路人！」說真的，我們就也真的只是路人；在此有個小建議，可以從明星設計的品牌下手，衣服搭得好，整個城市都是妳的Catwalk舞台呢！

因應「Fast Fashion」潮流和電子商務時代，有許多明星紛紛自創品牌，像是范瑋琪的GENQUO、隋棠的SUITANGTANG和許路兒的LURE HSU，沒有他們的臉蛋沒關係，穿上明星親手設計的服裝，再好好畫個妝，平凡的上班族也能散發明星氣場，讓同事對妳投以驚艷眼光。

有許多明星紛紛自創品牌，像是范瑋琪的GENQUO、許路兒的LURE HSU和隋棠的SUITANGTANG。 （網上圖片）

1）范瑋琪 ── GENQUO

品牌2017年5月上線當天，官網瞬間湧入兩萬多人次，造成官網當機，粉絲團在短短20天內就累積20多萬粉絲，由此可見明星影響力。范瑋琪提到，身為人母，常常在想，衣服是最貼近生活的事物，如果要讓孩子擁有更舒適的生活，是不是就要從和生活最緊密的日常衣著開始改變，於是和一群年輕人，組成台灣原創團隊，成立高CP值的GENQUO ，盼望讓大家的生活變得更美好，穿上好的衣服就像音樂，具有濃厚的感染力。

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2）隋棠 ── SUITANGTANG

隋棠與OB嚴選前營運長張祐誠合資公司「相信美學」，並推出隋棠自品牌SUITANGTANG，隋棠在這品牌裡有極高的參與度，因為她的嚴格標準和審核，本來預計有40個品項上線開賣，卻變成20項，還沒有現貨可賣。沒想到，官網在開賣當天還是湧入30萬人次，第二天已是缺貨狀態。隋棠的魅力讓品牌在沒有打廣告下迅速沸騰，未來將會計畫打進中國和東南亞市場，並且也規劃推出運動服飾和童裝。

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3）許路兒 ── LURE HSU

女神許維恩的姐姐許路兒，也擁有著「許家美女」特有的完美基因，姣好的身材、保養得宜的皮膚、甜美的外表，屢屢登上了國際媒體，邀請她來分享凍齡、保養的秘訣。

所設計的品牌LURE HSU，主打歐美率性兼具性感時尚的風格，深受輕熟女們的喜愛。認真的許路兒還充當起模特兒，自行為官網的服裝拍攝照片，而在網站上，不僅貼心地提供姐妹們穿搭的技巧，裡頭還不定期更新許路兒在生活中的分享，看著她美美的照片，是不是也很想要買一波呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】