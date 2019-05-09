【破壞之王】奔雷手角色夠經典　鄭家生：同星爺拍戲會不停NG

無綫劇《鐵探》已進入結局篇，日前王君馨一場險被強姦的戲，就令觀眾睇得好緊張。劇中飾演強姦犯的鄭家生，更被網民認出當年於周星馳（星爺）電影《破壞之王》入面，飾演奔雷手文泰來一角。大家紛紛留言重提呢幕經典搞笑戲份，又話好掛住他在電影中的演出，至今依然令人難忘。幾乎所有睇過該電影的人都一定記得奔雷手文泰來呢一場戲，一講起這個名字，腦中就會呈現家生哥爆衫騷肌出雙拳的畫面。奔雷手文泰來其實是金庸著作《書劍恩仇錄》以及《飛狐外傳》裡的角色，是紅花會的四當家，原來將家生哥變成這個武林高手，是星爺親自度出來的主意。

鄭家生於《鐵探》中飾演一名強姦犯。(TVB電視截圖)

《香港01》電話訪問了家生哥有關他當年拍《破壞之王》有什麼有趣和難忘事，家生哥說：「當時呢場戲係星仔度嘅，佢即場諗出嚟。佢成日喺度諗要點樣拍，拍一個鏡頭可以拍一日，嗰場擂台戲我哋拍咗6、7日，每日都係等多過拍，等星仔佢諗嘢，諗好晒先拍。」他坦言事前完全不知道要爆衫演出：「唔知㗎，係星仔突然之間諗出嚟，話要我爆衫，咁咪即場爆衫囉，自己作為演員，導演叫做就做㗎喇，唔會反抗。（咁咪冇得事前操定肌先？） 無㗎，我原先都唔知要演出呢一幕，同埋我呢啲老鬼唔會操肌喇，而家啲後生就會。」

周星馳當年於《破壞之王》入面嘅一場擂台戲。(youtube截圖)

談到星爺常被昔日合作過的拍檔指他好難相處，對此與他合作過多部電影的家生哥說：「我又唔覺得佢難相處，喺TVB咁多年，睇住佢由兒童節目出身到拍劇拍戲，同佢相處完全冇問題。佢係個人好怪，有時行過見到叫都唔睬，啲人會覺得佢好串，但其實係佢喺度諗緊嘢，諗到入晒神，投入咗佢自己個世界，根本唔為意到其他嘢，佢連行路都諗緊嘅。佢係一個好有要求嘅人，好堅持己見，所以同佢拍戲都會不停NG，一定要做到佢心目中想要嘅效果為止。」

家生哥於戲中飾演奔雷手文泰來。(youtube截圖)

以下就係家生哥喺《鐵探》嘅演出，仲有佢喺《破壞之王》飾演奔雷手文泰來爆衫騷肌嘅精彩鏡頭：