【鐵探．劇透】姦殺犯羅彪未死再現身　未肯收手受害者劫數難逃？

由惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智賢、蔡思貝以及許紹雄主演的TVB重頭劇《鐵探》去到尾聲，上回講到Bingo（姜皓文飾）大爆驚天大秘密，原來Madam Man（惠英紅飾）除了放走營長間接累死次子Matt Sir（楊明飾），想不到三年前Bingo企圖營救邱Sir（洪永城飾），竟遭到Madam Man阻止，因為當時她想搶毒品調查科的案件上位，而導致邱Sir最終山狗被槍殺，換言之，真正殺死邱Sir的是自己的親生母親Madam Man！

黑人死前爆驚天大秘密！（網上截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【鐵探】惠英紅喪子再爆影后級演技 木無表情抹血震撼觀眾！

【鐵探】惠英紅為養家曾受牢獄之苦 人生5件事堪比戲劇！

而最新一集講到一哥（石修飾）暗示晞華有機會擔任第一位女警務處長。而垶Sir（袁偉豪飾）從泳莎（鄧佩儀飾）手中接到Bingo所寫的信得知真相後，聯合程Sir（黃智賢飾）、賤Kan（許紹雄飾）尋找證據，誓將Madam Man拉下馬。而垶Sir立誓不讓Madam Man得逞，揚言要控告Madam Man！

Matt Sir安葬浩園！（劇照）

暗示Madam Man有機會擔任第一位女警務處長（劇照）

另一邊廂，連環姦殺案犯人羅彪（鄭家生飾）再次現身，曉怡（王君馨飾）受驚！幸好，羅彪遭Iris（蔣祖曼飾）及江麗瑤（何佩珉飾）嚴刑伺候，精神失常，只是偷竊！而一樣曾是受害者的阿招（蔡思貝飾）從高樓上救人，怎料對方竟是羅彪，在程Sir鼓勵下，成功克服陰影並救下羅彪，將他正式拘捕。

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