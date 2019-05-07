【鐵探】何佩珉演冷血狙擊手表現亮眼　捱足8年升呢做副武術指導

TVB重頭劇《鐵探》進入結局篇，劇中演員的下場亦逐一揭盅！最新一集講到Iris（蔣祖曼飾）及江麗瑤（何佩珉飾）將連環姦殺案犯人是羅彪（鄭家生飾）帶走並嚴刑伺候！而足智多謀營長（吳廷燁飾）亦發現越南女人江麗瑤和Iris有異樣，開搶將江麗瑤殺死！其中，何佩珉由起初飾演跟阿喱（林敬剛飾）深情相愛的純純女友江麗瑤，搖身一變成為心狠手辣狙擊手，表現令人眼前一亮！

「我開了三槍，都沒拿他的命，讓他害怕，讓他看著我，讓他在臨死前一刻記住，越南女人是會反抗的。直至第四槍，我對住佢心臟打落去，見到他死不瞑目的樣子，我真的很高興。」何佩珉飾演冷血狙擊女殺手江麗瑤一角，令人心寒！其實現年27歲的何佩珉是「功夫女王」楊盼盼徒弟，她5歲開始習武，2011年參加TVB武術選秀節目《功夫新星》奪得冠軍後入行，除了參與不少動作劇集的演出，她更會親自上場做「替身」以及兼任訓練動作特技人教官！

何佩珉演狙擊手相當有型！（電視截圖）

點撃下圖重溫江麗瑤死前一刻！

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何佩珉接受《香港01》訪問時直認「江麗瑤」一角，為她帶來不少人氣，她更笑言想不到觀眾會記得她的角色名！她更稱能夠與營長（吳廷燁飾）演對手戲，相當榮幸：「拍《鐵探》真係好好玩，營長真係好有氣勢，好帶到我哋入戲！（冇得同紅姐演對手戲係咪好可惜？）係呀，但我哋都有同場，仲記得我攞《功夫新星》嗰陣都係紅姐頒獎俾我！（會唔會視紅姐為目標？）一定會，紅姐打戲又得，文戲又得！」

何佩珉小學時更一度加入香港武術隊「跟操」，現在已是能獨當一面的師傅。（IG圖片）

而何佩珉亦透露目前正為新劇《唐人街》擔任副武術指導，她稱：「係第一次做副武術指導，係武術指導郭振鋒叫我試吓！（壓力大嗎？）都幾大，因為監製文偉鴻想電影感重啲，所以都花咗好多心機去度，開劇前一、兩個月都要訓練啲演員！（做演員辛苦啲定武術指導？）我覺得係武術指導，因為係連少少嘅休息時間都冇，就算有空檔其實都要睇返啲鏡頭同教演員動作，我試過連續4日早接夜、夜接早，真係完全冇得抖！雖然好辛苦，但見到出嚟效果好好都好enjoy！」

何佩珉首次做副武術指導!（IG圖片）

已經8年特技人經驗!!（IG圖片）

點撃下圖睇佢有幾勁!

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樣子甜美的何佩珉今年3月正式成為人妻，但她就稱暫未有生B計劃：「始終事業都係啱啱起步，想過埋呢幾年先生B。（平時做替身難免會受傷，會唔會減少打戲？）做呢行皮外傷一定有，但其實佢哋對女特技人特別好，而且做足安全措施都唔怕！」

做打女唔怕影響生B！（IG圖片）

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