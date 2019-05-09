【晚吹】點先算係情侶？　程美段：睇戲拖手咀咀都唔一定係

程美段即場「案件重演」，並透露自己當時被摸大腿內側。（電視圖片）

摸到咁都仲可以體諒對方？！（電視圖片）

近日因「出糧風波」而突然人氣急升嘅程美段（Kiwi），喺最新一集ViuTV節目《晚吹－女學生‧吹水班》中，提到自己過往嘅情史，她透露自己雖然係就讀男女校，又有唔少追求者，但就直到畢業後先發生初戀……之不過，對於拍拖嘅定義，程美段就似乎同大家有少少出入，因為佢話自己唔係好識拒絕人，所以就算「睇戲、拖手、咀咀」都唔算係拍拖，而只能當係好感……

21歲程美段對情侶、拍拖嘅定義，幾一眾主持人感到十分費解。（電視圖片）

聽到程美段呢番「好感」言論，主持人駱振偉（Thor）都終於忍唔住問「點先算係情侶？做過愛 ？」估唔到程美段嘅答案竟然係「做咗都唔一定係」咁係啱喎，如果唔係點會一夜情，咁到底程小姐嘅「情侶」定義是什麼呢？佢最終唔係好答得出，並謂「無特地去諗」見到一眾主持人呆一呆，程美段就話向來唔識拒絕人，就連坐地鐵比人摸都只會啞忍。「最初會體諒，覺得係因為迫，佢真係摸上啲喎，真係feel到到佢摸，我就覺得好明確囉。」程美段之更指出當時遭對方由大腿外側摸到大腿內側近私隱部位……摸到咁出面，主持人駱振偉都認為程美段當時應該大叫非禮，但程美段就唔敢，只係趕快落車了事。估唔到追糧時就咁勇敢，但被非禮時就如此龜縮。