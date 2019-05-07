【晚吹】程美段自爆愛穿情趣服飾　曾與男友在海邊偷嚐禁果

程美段（Kiwi）近日與前老闆杜汶澤因拖糧事件互相駁火成為焦點人物，事件亦因杜汶澤親自在Facebook道歉後告一段落，Kiwi亦正式復工，亮相ViuTV節目《晚吹－女學生‧吹水班》大談學生時期的生活趣事。

單身的程美段近期人氣爆燈，相信很快就會有人追！

感情方面，她自爆曾愛上女生，而這個女生更為程美段剪短頭髮變成TB（Tomboy），雖然大家都互相對對方有好感，但卻不敢將愛意說出口。程美段更因為看到對方和其他同學太親密而呷醋，最後該女生因為感受到程美段慢慢疏遠後選擇轉校，令這段「女女戀」無疾而終。

程美段自爆曾與女生有過段情。

程美段雖然現正單身，不過以前都曾與前男友做過大膽瘋狂的事情！她回想起都不敢露出甜絲絲的表情：「有次個男朋友激嬲咗我，把我帶到三家村山後嘅山崖海邊，望住海對面嘅大廈燈光玩煙花，當時好浪漫， 情到濃時就『啪啪啪』（編按：親熱）！」她笑言自己會挑選情趣服飾，配合各種情趣場景氹男朋友開心。

程美段稱小時候太鵪鶉，在地鐵被非禮都不知如何反抗。

程美段笑稱以前有個花名叫｢貞節牌坊｣，因為自己是個乖學生，做過最百厭的事只是和一個女同學躲在更衣室裏逃課。正正因為自己實在太乖，小時候不懂得如何拒絕他人：「曾經試過喺地鐵被人非禮，面對對方的侵犯行為我都唔敢出聲反抗，只好喺下個站急急腳落車！」

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