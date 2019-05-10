【我最愛的女人們】蔡少芬自爆曾小產　大住肚拍《甄嬛傳》超專業

蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚11年一直恩愛，是圈中公認的模範夫妻，婚後兩人育有兩個寶貝女，一家四口非常幸福。最近Ada同張晉夫妻檔上陣，參加內地綜藝節目《我最愛的女人們》，在最新一集中，Ada自爆拍攝《甄嬛傳》時已經懷孕，但為免影響拍攝進度，她並沒有向任何人透露。

蔡少芬與老公張晉獲邀參加內地綜藝節目《我最愛的女人們》。（蔡少芬微博圖片）

由孫儷、陳建斌、Ada主演的宮鬥劇《甄嬛傳》當年播出時掀起煲劇熱潮，收視冠絕全中國，就連韓國、美國等地都買版權播出，該劇依然深受觀眾歡迎，被視為經典宮鬥劇。飾演皇后的Ada亦憑藉此劇再創事業高峰，在內地人氣急升，但原來Ada當時是大住肚拍攝，相當驚險！ Ada自爆陀第一胎時不幸小產，所以好期待再懷孕：「已經等了半年多了，我拍戲去做造型的時候，那天晚上才發現有了，我老公開心得整個晚上都睡不着，我們都想不做了你知道嗎。但是因為我經紀人說已經簽約了，不能推，所以我就交給天了，我就不管了。」

Ada在《甄嬛傳》中飾演皇后，深受粉絲歡迎。（網上圖片）

最後Ada決定按原定計劃展開拍攝，也是考慮到拍攝過程不會太辛苦：「我演的是皇后嘛，我就只說『起來吧，跪下』就這樣，然後有人要扶就七八個人來扶我，我怕什麼呀。」雖然全程享受皇后級待遇，但Ada選擇瞞住劇組，未有透露自己已經懷孕：「因為我不想導演他們有壓力，所以他們都不知道。」

因為陀第一胎時不幸小產，所以Ada兩公婆非常期待再次懷孕，但Ada在拍攝前才發現自己已經懷孕。（影片截圖）

+ 2

其實孫儷曾在訪問中透露，當時兩人在劇中有大量對手戲，還有不少推撞和大哭的戲份，但Ada都落力演出，不止冒着風險踩着「花盆底鞋」拍戲，遇到跪拜的戲份都照樣跪，從未抱怨，所以她都大讚Ada態度好專業！

孫儷同Ada在劇中有很多對手戲。（網上圖片）

點擊下圖睇Ada同張晉更多溫馨照：