蟬3301最神秘招聘廣告　一條問題考起全球聰明人

無綫曾於去年12月黃金時段播出一個煙花背景的神秘廣告，令無數觀眾摸不著頭腦，又感到陣陣心寒，背後原來是一間蘋果廣告製作公司，講到尾其實是想標奇立異，而在數月後再有廣告跟風，而網民亦開始見怪不怪。其實最經典的神秘招聘廣告，要數到2012年的「蟬3301」，擺明車馬要搵聰明人，而經過極其複雜的解謎後，很多人得出遲來一步的結果，究竟當中隱藏什麼秘密？下文為大家娓娓道來。

蟬3301是一個神秘招聘廣告，講明要搵全世界的聰明人。（網上圖片）

【10大反差萌生物】睇樣以為好腍善 殺傷力爆燈唔怕萬獸之王

蟬3301(Cicada 3301)是於2012年突然於網上出現的招聘廣告，背後牽涉到一個神秘組織，開宗明義要搵全球的聰明人，所以網民要解開一連串複雜的謎題，才能知道當中隱藏的秘密。開始的一篇招聘文字，其實是一張圖片，先要用文字編輯器把圖片打開，在一堆亂碼底下，出現了「CAESAR」(凱撒)的字眼，網民即用凱撒密碼的解密方法，即能找出一個網址，再點擊會出現一張鴨仔圖片，並說你找錯了，很多人在此已經無功而回。

美國著名論壇「4chan」，2012年有人出了一道招聘廣告，第一道難關已經難倒不少人。（Youtube截圖）

以下是解謎方法：

+ 7 + 6 + 5

【復仇者聯盟4】國產英雄學足Marvel宇宙 論喜愛度不及港產代表

原來鴨仔圖片隱藏了一個訊息，只要抽出「OUT GUESS」，原來是加密軟件的名字，再將鴨仔圖片放進去解密，即會出現一個網址，內裡有一堆古怪符號，而網頂有著瑪雅文明的數字，再一次用凱撒解密方法，就會出現一本中世紀的散文集《馬比諾吉昂》，而經過解碼後，書中會找到一個電話號碼，連接到一個電話錄音，除了有3301這組數字，還要在最先的圖片中找出兩組質數，原來最先的圖片框的長闊也是質數，三組數字相乘得出了「845145127」再加上「.com」，即能到達一個有蟬圖案的網站，離最終目標不遠。

網民推測神秘廣告背後牽涉到共濟會。（網上圖片）

網民再以「OUT GUESS」解密，得出了1月9日再到上址的訊息，明顯是給人時間解謎，到了指定時間再登入以上的網站，已經改為出現了全球14個座標，每個座標上都有蟬的圖案及二維碼，掃過後會出現了另一個網址，並出現了蟬的圖案，再經過解密後會找到另一本書《阿格里帕》，書中再透露出另一個網址，而點擊入去會出現以英文寫著「我們只要最好，不要追隨的人」，也意味著大家來遲一步，已經有聰明人完成解謎。至今該招聘廣告留下三大疑團，究竟是什麼組織發起，目的是什麼，而最先解開謎題的人有何獎勵。網民猜測是美國國安局、中央情報局、英國軍情六處，甚至是共濟會在背後操控，要找出有能之士為他們效力。