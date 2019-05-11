【後生仔傾吓偈】Long D好難維繫？　麥明詩：比普通分手更唔開心

麥明詩話自己充滿住Long D失敗的經歷 。（影片截圖）

Long D對唔少情侶嚟講都係一個考驗，經歷過兩次Long D嘅麥明詩，喺最新一集《後生仔傾吓偈》就以「Long D係唔得」作為總結。麥明詩話自己當年喺英國讀書時，男友因為畢業要返香港，結果一年多嘅感情喺4個月後結束，但死因係咩呢？麥明詩認為係「窮」。「我哋唔係台灣同香港，weekend可以飛去見下對方。4個月無見過面，去到第2、3個月時，已經唔係好記得感覺係點，然後又會諗到返香港見到對方好似好陌生，覺得好似網戀、同前度見面咁，有少少尷尬 。」

雖然6號未試過LONG D，但佢就話：「如果個男仔未得個女仔，無論係夜媽媽定朝早同個女仔傾電話係無問題，當關係穩定左之後， 男仔就唔會咁著緊。」（影片截圖）

其實除左窮，無錢買機票之外，Long D另一個死因就係時差，麥明詩仲記得當時佢準備睡覺，但對方就剛好起身，到對方準備睡覺時，自己永遠都係忙緊做功課，根本唔會有心情去講電話，令佢「感應唔到對方嘅生活節奏」之餘「明明應該舒服開心咁交流，但最後好似變成責任」，麥明詩之後愈講愈有感覺，指經歷Long D時遇上唔開心想打畀男友，但永遠都會因時差關係而要等。「係咁等，就會變成谷，到最後傾到電話時情緒就會好激動或者係咁喊，對方又唔知點安慰你，你又會覺得佢唔care你，小事會發到好大，然後開始唔搵對方……」見到麥明詩將自己嘅經歷搬晒出嚟,，而且仲要咁激動，睇嚟佢兩段Long D都好不堪。

「時差嚴重過實際距離 」都係LONG D嘅死因之一。（影片截圖）

之後麥明詩又話Long D分手比普通分手更唔開心。「一齊係同一地方散，大家會經過好多激烈嘅交涉，但Long D係去到一個位交涉都無用，係好有心無力而且唔甘心。」同場嘅後生仔GM同波波都曾經歷過Long D，但最終都係分手收場。