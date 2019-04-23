【後生仔傾吓偈】編劇出身係唔同啲　吳沚默將純愛變為甜故

大台節目《後生仔傾吓偈》愈做愈有，如果要數功臣的話，相信一定唔少得馮盈盈，本身有強烈黃色底子嘅佢，曾在節目中瘋狂踩界，成功製造不少話題。

吳沚默(MoMo)一句：「射中咗我塊面」贏得全場掌聲。

喺最新一集嘅《後生仔》中，FYY終於遇上非常啱嘴形嘅對手！事緣最新一集《後生仔》以「浸大學系與宿舍的另類特色」為題，並搵嚟編劇出身現為大台藝人嘅吳沚默(MoMo)做嘉賓，畢業於浸會電影電視系嘅MoMo與同校嘅後生女KOSA透露學生宿舍嘅單人房由於附有浴缸，所以唔少學生為求獨佔，都會爭做宿舍導師。單人房、獨立洗手間連浴缸，加上位於市中心，絕對係城中荀盤一個，連帶使用者（即係宿舍導師）都特別搶手 ，而MoMo就話:「我兩個男朋友都係宿舍導師。」不過佢就強調當時好怕羞，所以未有入過男入房間。

FYY當然唔會放過機會，一時問「佢射中你塊面有無幫你擦乾淨？」一時問MoMo到底係識咗定食咗對方。

之後6號問到MoMo點被追到手時，整個對話過程就開始變得非常奇怪：「新校同舊校之間有個籃球場，所有男生都會喺呢個地方展現自己雄性魅力嘅地方，係咁射係咁射……」一聽到個射時，FYY即時十分醒神，仲話啲男仔係咁射都幾嚇驚，估唔到MoMo之後再接一句「我有一次被佢射中咗。」雖然明知MoMo所指嘅係食波餅，但全場人即時笑到拍檯，非常專業嘅FYY當然唔放過「黃色機會」，追問MoMo「被射中邊度?」，對方一句「射中咗我塊面」又一次令全場後生仔笑到失控，或者係因為見到大家咁好反應，所以MoMo都唔介意繼續分享，透露之後因而請對方擔任學生作品嘅男主角，「捧佢做男主角然後就潛規則咗佢」，但見到大家話題仍然係「射落塊面」，都好無奈咁話：「點解講出嚟會喺咁？明明好純情。」做編劇出身，果然係可以輕易製造話題，叻！

再純真嘅感情，去到《後生仔傾下偈》都會變得不一樣。