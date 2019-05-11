【法證先鋒II】深宵收視破紀錄成劇王　梅小青︰靠好多人成就套劇

無綫今年的重頭劇《法證先鋒IV》將於11月播映，該劇因為早前黃心穎與許志安出軌事件的拖累，要全刪走心穎戲份再找湯洛雯頂上她的女一角色重拍，而該劇的總監梅小青 (小青姐) 亦已密鑼緊鼓全力準備6月重拍的事宜。TVB為了鋪路準備該劇播映，月前已開始於深夜重播《法證先鋒》系列，好讓大家重溫一下，當熱身，以迎接最新一輯的播出。

《法證》系列是TVB於八、九十年代的經典劇之一，質素相當高，即使事隔多年後重播，觀眾和網民都依然支持大力捧場，討論度也高。於3月20日起重播的第一輯首集收視，更超越過往在深夜重播的劇集，有7點之高，首周平均收視有6.8點，成績十分之好。

《法政先鋒》系列深夜重播收視已經破咗大時代紀錄。(劇集poster)

年前重播的《大時代》首集就衝破了深夜時段的收視紀錄，錄得5.6點收視，而最高收視更達6.4點，就是丁蟹（鄭少秋 飾）掟仔落樓的一幕。另外，去年重播的《刑事偵緝檔案II》就超越了《大時代》的成績，成為2018年深夜時段收視最高的一部，平均收視達6.9點，而收視最高就是Carman（郭藹明 飾）魔化復仇一集，達到8.5點，約有55.7萬人收看。

不過它的單集收視最高紀錄，日前已經被《法證》打破了！《法證》在當年播出已經掀起追劇熱潮，位列年度收視第二名，最高收視達43點，約264萬人收看。而第二輯亦同樣收視和口碑俱佳，如今重播依然創下了驕人成績。

《法政先鋒》系列打破埋《刑事偵緝檔案II》深夜重播紀錄。(劇集poster)

監製梅小青︰「睇番先知有咁多人參與過呢套劇」

根據最新的收視報告資料顯示，深夜重播的《法證I》最高收視為4月13日 (周六) 播出的大結局，取得7天跨平台總收視8.8點。而《法證II》於4月30日 (周二) 播映第17集就取得7天跨平台總收視9.7點，是該系列重播以來最高收視，亦是深夜重播劇集的最高收視，成功打破了其他重播劇的收視紀錄，成為深夜劇王！該劇的收視甚至已追貼黃金時段播出的六點半新聞報道，且有超越之勢。未知即將接棒重播的《法證III》可會再創新高。該劇總監小青姐接受《香港01》訪問時表示：「知道有9.7點嘅收視好開心呀，我依家睇返重播，先醒起原來當年係有咁多演員參與呢套劇嘅演出，佢哋如今個個都已經獨當一面，仲有好多出色嘅綠葉，真係靠好多人去成就呢套劇。」

小青姐話唔會因為《法證》系列以往收視同埋重播收視高而令佢有壓力。(梅小青微博圖片)

以下就係《法證II》嘅精彩片段：