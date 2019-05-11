姜丹尼爾與公司成功解約　親筆信多謝粉絲：現在由我來回報大家！

娛樂公司LM早前在未經姜丹尼爾同意的情況下，擅自與第三方MMO Entertainment簽訂共同合作合約，將姜丹尼爾的內容製作、業務管理等所有權利交予MMO，從而獲得高額合約金，而LM對姜丹尼爾並無任何解釋，所以姜丹尼爾最後決定通過法律途徑解決。

昨日（10日），姜丹尼爾的法律代表人回應，根據首爾中央地方法院作出裁決：姜丹尼爾可以進行單獨的演藝活動。裁判部表示，LM不得就姜丹尼爾的各種演藝活動提出交涉、簽署合約、演藝活動的要求，不得妨礙其演藝活動。

而在當晚，姜丹尼爾上載了一封親筆信的照片，多謝大家的支持與關心，在大家的溫暖和信任下堅持了一天又一天：「雖然妥協可以走簡單又快捷的路，但是我想讓大家看到我堂堂正正走正確路的樣子。」同時，他也對粉絲表示感謝：「真心感謝相信我這樣行動和想法的粉絲們，現在由我來回報從大家那裡收到的所有勇氣與信任。」他承諾未來會帶給大家好的歌曲以及形象，並在文末呼籲粉絲們：「現在請一定要關注新開始的新人歌手姜丹尼爾，再次真心感謝大家。」

姜丹尼爾親筆信全文：「我想向等了我3個多月時間的相信我的大家直接傳達這個消息，所以寫下了這樣的文字。如果沒有大家給我的應援和關心，我就不會有這樣的勇氣，在很長的一段沉默的時間裡，我讀了大家的每條應援，也感動哭了，在大家的溫暖和信任下我堅持了一天又一天。雖然妥協的話可以走簡單又快捷的路，但是我想讓大家看到我堂堂正正走正確路的樣子。真心感謝相信我這樣行動和想法的粉絲們，現在由我來回報從大家那裡收到的所有勇氣與信任。在大家打造的珍貴舞台上，我會將好的歌曲，好的形象展現給大家。粉絲們！現在請一定要關注新開始的新人歌手姜丹尼爾，再次真心的感謝大家。」（姜丹尼爾IG）

姜丹尼爾好靚仔：