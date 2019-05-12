【婚姻合伙人】楊明高海寧首次擔正做主角　四大必睇理由話你知

由楊明、高海寧（高Ling）、黃德斌、湯洛雯等主演的《婚姻合伙人》，將於5月13日晚接棒重頭劇《鐵探》在翡翠台九點半黃金時段播出。TVB原本安排由黃心穎及張振朗主演的《堅離地愛堅離地》接檔播出，但受安心偷食事件影響，無綫決定臨時抽起，最後改播《婚姻合伙人》。其實該劇早於2017年已經完成拍攝，原定在去年暑假播出，但被抽起改播《BB來了》，令該劇一直播映無期，成倉底劇。如今終於重見天日，相信有不少觀眾都相當期待，當中更有四大必睇理由！

重頭劇《鐵探》日前播出大結局，新劇《婚姻合伙人》接棒播出。（劇照）

新劇以香港地產業為故事背景，講述識於微時的楊明同高Ling，由合作經營劏房到開設地產代理公司，兩人的關係更由最佳拍檔變成夫婦，成為在公在私的合伙人。但兩人價值觀產生重大分歧，楊明與高Ling更因家庭和公司危機，結果反目成仇。

楊明與高海寧由最佳拍檔變成夫婦，但最後反目成仇。（劇照）

兩人最初非常甜蜜。（劇照）

1. 楊明和高海寧首次擔正做男女主角

今次是楊明同高Ling首次擔任第一男女主角，也是兩人繼2014年的《單戀雙城》後再度合作。近年備受TVB力捧的高Ling，手頭上已累積了5套拍畢的新劇，包括《婚姻合伙人》、《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極度怪咖》。不過自去年年中播出的《BB來了》之後，觀眾已經有近一年未有看到高Ling的演出。

高Ling在劇中飾演一名地產經紀。（劇照）

黃淑儀飾演楊明媽媽，與高Ling是婆媳關係。（IG/@sammkoling）

+ 8 + 7 + 6

而在剛剛播完的《鐵探》中飾演Matt Sir的楊明，很多觀眾都為他最後慘死在營長（吳廷燁飾）手中而心痛，不過很快又可以再欣賞到楊明的表演。他將會由正直認真的警隊精英，搖身一變成為聰明拼搏的地產中介，大家可以看到Matt Sir更活潑的一面。在劇中飾演兩公婆的楊明及高Ling，更有不少親密場面，俊男美女的組合相當養眼！

兩人在劇中有不少親密戲份。（劇照）

2. 黃德斌在TVB的告別作

現年56歲的黃德斌在TVB多年來拍過無數作品，當中不乏經典代表作，包括《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》、《鐵馬戰車》、《刀下留人》等，演技備受肯定，其中《天與地》及《刀下留人》更被網民稱為「神劇」。不過他在2017年約滿後選擇離巢轉向電影界發展，《婚姻合伙人》成為他在無綫的最後作品。德斌在劇中飾演地產發展商大老闆邢呇，高富帥加上花花公子的形象，與他過往老實的形象大不相同。而且他與楊明、高Ling在劇中更是三角戀關係，組合新鮮！

新劇是黃德斌在TVB的告別作，他在劇中飾演地產發展商老闆。（劇照）

3. 金牌監製潘嘉德屢創經典

曾在TVB工作43年的潘嘉德（德哥），在去年5月選擇離開，並以《好日子》為其告別作。德哥在無綫工作40多年來打造過無數經典劇集，好似《刑事偵緝檔案》系列、《鑑證實錄》系列、《衝上雲霄》、《On Call 36小時》系列、《三個女人一個「因」》等，除了創下高收視之外，亦創造了不少經典角色，值得一睇再睇。而且德哥擅長發掘演員的特點，在2003年播出的《衝上雲霄》中，找來當時仍讀緊藝訓班的胡定欣做馬德鐘的妹妹Coco，成功令觀眾留下深刻印象。而去年憑藉《三個女人一個「因」》成為馬來西亞及新加坡雙料視后的黃智雯，也是由德哥一手提攜！

楊明與高Ling分別穿着西裝禮服及婚紗出席宣傳活動。（陳志嵐攝）

4. 題材貼地小品劇受歡迎

香港樓價高企，很多人只能望而興嘆。買樓上車，相信是不少打工仔的終極目標。新劇以地產業為背景，飾演地產經紀的高Ling，重視金錢，但楊明就重親情，兩人因生意而走近，但亦因此而分開，或許是很多香港人的寫照。此外，近兩年很多小品劇如《親親我好媽》、《三個女人一個「因」》、《BB來了》都備受觀眾熱捧，這類劇集投資預算未必多，但因為題材夠貼地，內容來自日常生活，容易令觀眾投入其中，引起共鳴。就像去年的《BB來了》收視口碑雙豐收，李佳芯更憑藉此劇榮登視后寶座！

去年年中播出的《BB來了》收視口碑雙豐收，討論度甚高。（劇照）

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