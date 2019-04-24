高海寧劇接劇做到無停手但套套都未播出：我相信公司有佢嘅安排

高海寧 (高Ling) 有份主演的無綫新劇《婚姻合伙人》將會接《鐵探》棒播出，其實呢套劇已拍完了兩年，現在終於可以出街，高Ling當然好開心啦。而昨日她亦完成了另一套新劇《極度怪咖》的拍攝工作，該劇正式煞科，她於IG出post抒發感受表示：「每完成一個角色，就會有淡淡的失落感。演員總生活在角色的喜怒哀樂中，霎時間可以做回自己，在沒有設定景況、沒有對白的現實中，我，又該是怎樣的呢？或換個新髮型，或去個深度旅行，在體驗中，好好找回真實的自己！#莊明麗 殺青了！我會想念你的！#極度怪咖 #第5套存貨 #新劇集就快播出 #期待。」

高ling有份主演嘅《極度怪咖》煞科喇。(ig圖片)

成個post最大的亮點就是 「#第5套存貨」這個hashtag，近年備受TVB力捧而密密拍劇的高Ling，手頭上已累積了5套拍畢的新劇，除了即將播出的《婚姻合伙人》，還有仍未播出的《今宵大廈》、《G9特工》《殺手》以及剛剛完成的《極度怪咖》，真是排住隊等出街。到底手持5套劇未播出是怎樣的心情？《香港01》電話訪問了高Ling，她完全沒宥半點不開心，還多謝公司給她咁多機會。

高Ling劇接劇拍唔停。(ig圖片)

高Ling表示：「我上年到今年都係劇接劇咁拍，有劇拍我已經好開心，最緊要有工開，可以劇接劇係好事，嚟緊我都會再開拍新劇。」對於拍完的劇仍未知播出日期，怕不怕會成為倉底貨，她說：「公司自有佢嘅安排，我相信有存貨喺度就代表會有出街嘅一日，我唔心急。」高Ling除了樣靚身材正，仲肯捱肯搏唔怕辛苦，而且又肯為公司着想，聽教聽話零怨言，難怪會咁受TVB力捧。

高Ling出名樣靚身材正。(ig圖片)

以下就係高ling喺ig嘅索爆靚相：